В прошлом блоге я говорил о том, почему и по какой причине Россия в случае заморозки конфликта в Украине может переключить свое внимание на вроде бы лояльную Грузию. Что ж, пришло время пофантазировать, как будет выглядеть оккупация Грузии, если все же этот крайне негативный сценарий сбудется.

Подозреваю, что большой войны вообще не будет. Дело ограничится небольшой войнушкой для российских СМИ, классической маленькой победоносной. Грохочущие танки, колонны военной техники, гром артиллерии и российские солдаты, марширующие по проспекту Руставели, – это просто законы жанра, по сути дела даже не война как таковая. Согласитесь, именно в такие моменты рождается гордость за империю, а так – если обо всем договориться по-тихому, то и пройдет все тихо, незаметно и, соответственно, не зачтется Путину как большая победа.

Словом – настоящей войны не будет. Она не нужна России, и ее не потянет Грузия, население и, соответственно, мобилизационный ресурс которой в 10 раз меньше даже нынешней усеченной и демографически подорванной Украины. К тому же заморозка украинской войны окажет на всех соседей России деморализующее воздействие – какой смысл воевать 3,5-миллионной Грузии, если даже 40-миллионная Украина при помощи всего коллективного Запада с вагонами западного вооружения так и не смогла до конца изгнать агрессора?

Нам, с нашими 3,5 млн населения не видать «Хаймарсов» как своих ушей, да и если бы у кого-то было желание их поставить, до Грузии они просто не дойдут. Сухопутная связь с миром осуществляется через Турцию, которая в последнее время, уже даже не стесняясь, занимает пророссийскую позицию. Есть еще Черное море, но для его блокады России достаточно пары десятков катеров.

Сопротивление абсолютно бесполезно – не то чтобы его совсем не будет – будет конечно, никому не хочется войти в историю нацией, которая безропотно сдалась

В общем, сопротивление абсолютно бесполезно – не то чтобы его совсем не будет – будет конечно, никому не хочется войти в историю нацией, которая безропотно сдалась. Повторится февраль 1921 года, когда группа юнкеров воевала с оккупантами до конца, и на этом все закончилось.

Как все начнется? Конечно, все случится не сразу. Москва будет постепенно нагнетать ситуацию, выдвигать невыполнимые требования. А потом будет разыгран один из возможных сценариев. Ну, например, где-нибудь в Челябинской области умрет корова на местной ферме. На следующий день глава войск химической и радиоактивной защиты ВС России выступит с гневным обвинением: это все проклятая лаборатория Лугара, что на окраине Тбилиси. От нее вся зараза. Мы наконец требуем окончательного и бесповоротного закрытия этой сатанинской лаборатории. Нет никаких сомнений, что требование будет выполнено. Под гробовое молчание грузинской общественности, которая начала понимать: время разговоров и дискуссий закончилась.

Все успокоится. Месяца на два. А потом где-нибудь в Смоленской области умрет очередная корова, и выяснится: на самом-то деле грузинские власти нас обманули, и проклятая сатанинская лаборатория все еще работает! Скрытно и тайно. Надо принимать меры, и мы вводим ограниченный контингент российских войск. Конечно, только и исключительно с целью контроля над закрытием лаборатории. Наши военные не будут входить в города и не намерены воевать с братским грузинским народом.

Можно еще кое-что сообразить. Ну, например, вдруг в Южной Осетии вспомнили, что Трусовское ущелье вообще-то исторически принадлежит осетинскому народу и теперь самое время его вернуть... Группа осетинских боевиков, человек 50, захватит несколько сел и будет ждать реакции грузинской власти: попробуют их изгнать – повторится август 2008 года с защитой российских граждан. Не поддадутся на провокацию – что ж, можно будет вспомнить, что вообще-то Гори тоже традиционно осетинский город и пора его вернуть. А там, глядишь, и до окраин Тбилиси рукой подать. В советское время там было немало осетин.

В любом случае, уверен, что Россия передоговорится с «Грузинской мечтой», а та примерит на себя мантию Войцеха Ярузельского, которой разогнал восстание в Польше, аргументируя это тем, что если это не сделаю я, то придут русские

Сложно сказать, что будет дальше сугубо с военной точки зрения. Пойдет ли агрессор на столицу или, например, ограничится перекрытием центральной магистрали Восток-Запад, перережет Грузию на две части и тем самым поставит под угрозу сам факт ее существования. В любом случае, уверен, что Россия передоговорится с «Грузинской мечтой», а та примерит на себя мантию Войцеха Ярузельского, которой разогнал восстание в Польше, аргументируя это тем, что если это не сделаю я, то придут русские, как в Прагу и Будапешт.

Все очень быстро успокоится, российская армия вернется в свои части, и внешне ничто не будет напоминать, что отныне грузинского государства не существует. Жизнь вернется в норму, все более или менее будет нормально работать, улицы по-прежнему будут полны людей. И лишь через несколько месяцев начнутся необратимые изменения. Выяснится, что «мечтунов» оставили у власти в качестве свадебных генералов. К каждому высокопоставленному чиновнику «Мечты» будет приставлен кто-нибудь из верных слуг России – из настоящих пророссийских партий, из церкви или еще откуда-нибудь. Определять реальную политику будут именно они. Все силовые структуры будут укомплектованы по рекомендации из Москвы и будут служить ее интересам. Вся власть на местах перейдет к пророссийским партиям и местной поповской бесовщине.

Через год мы все это ощутим на себе – будет уничтожена оппозиция, закрыты частные телекомпании, ликвидированы НПО, изгнаны представительства международных организаций и фондов. Вернутся криминальные авторитеты, которые являются важной частью путинской системы, молодежь снова будет мечтать о воровской карьере.

Грузия перестанет быть интересной кому-либо за рубежом, все иностранцы, включая русских релокантов, уедут, инвестиции остановятся, все транзитные коммуникации окажутся под контролем России и потеряют свою функцию. Черносотенные группировки, получившие легальный статус, будут наводить свои порядки в духе Кадырова – избивать парней с серьгами в ушах и притеснять девушек, одетых, по их мнению, непристойно.

Религия станет официальной, государственной, власть попов примет безграничный характер. И всю эту дикость будет прикрывать российская военная база, где-нибудь в 30 км от Тбилиси. Миграция примет повальный характер. Бежать будут все, кто способен членораздельно говорить и ходить на двух ногах.

На холмы Грузии опустится тьма. Такая, какой еще не было в ее истории…

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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