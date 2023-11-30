Агентство «Аиашара» пишет о том, что испорченный принтер лишил граждан Абхазии возможности получить национальный паспорт. Впервые о проблеме заговорили в феврале текущего года, когда стало известно, что из-за поломки единственного принтера, на котором в Абхазии печатают национальный паспорт гражданина республики и ВНЖ (вид на жительство), люди не могут получить на руки главный документ. Потом к этой теме перестали проявлять внимание, и все подумали, что проблема решена. Но оказалось, что спустя девять месяцев ничего не изменилось.

Издание уточняет, что паспортные столы городов и районов завалены документами, которые граждане сдают, надеясь получить паспорта. «По некоторым данным, в первое время на приобретение дорогостоящего принтера не было финансов. Позже, когда средства все-таки нашлись, выяснилось, что необходимую модель принтера приобрести практически невозможно», – пишет агентство.

Пресс-служба МВД в интервью изданию подтвердила наличие проблемы и связала ее с тем, что «печатающие устройства, а именно персонализаторы – т.е. специализированные принтеры, за период эксплуатации с 2016 года израсходовали свой амортизационный ресурс и требуют замены, а модели установленного оборудования сняты с производства». По информации МВД, специалисты ведомства совместно со специалистами компании, осуществляющей абонентское обслуживание аппаратно-программного комплекса учета и выдачи паспортов и ВНЖ, осуществлен подбор адаптивного оборудования, отвечающего требованиям вышеуказанной системы.

Как может государство тратить миллионы на приобретение служебных машин и командировки, в то время как граждане не могут получить паспорт Абхазии?

«Новое оборудование в количестве трех персонализаторов приобретено и проходит программную модернизацию на технических площадях обслуживающей компании «МЕГАИНФО» в г. Москве. Также приобретены расходные материалы к специализированным принтерам», – сообщили «Аиашара» в МВД. По окончании всех необходимых работ и адаптации новых устройств выдача паспортов и ВНЖ будет возобновлена. МВД обозначило срок окончания работ – 11 декабря текущего года.

«Как может государство тратить миллионы рублей на приобретение служебных машин и разного рода массовые командировки, в то время как граждане страны не могут получить национальный паспорт Абхазии?!» – интересуется издание.

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Агентство «Апсныпресс» публикует интервью с председателем парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Бесланом Халваш. Он рассказал о том, как в Абхазии продвигается идея цифровизации. Речь идет о цифровизации всех государственных органов, автоматизации всех государственных услуг.

«Я вообще считаю, что административная реформа должна идти параллельно с цифровизацией деятельности всех органов госуправления. Когда в каждом министерстве будут внедрены новые информационные технологии, а мы уже занимаемся автоматизацией налогового администрирования, то там нужны будут новые люди, новые компетенции. Цифровизация позволит обеспечить тотальную прозрачность в работе госорганов и не только... Противодействие есть и сегодня. Если бы его не было, то многие вещи, которые нужно было внедрить много лет назад, мы бы давно внедрили. Будучи руководителем комитета по цифровому развитию Абхазии, я с этим противодействием сталкивался и поэтому оставил эту работу, выдвинулся кандидатом в депутаты парламента и был избран. Я считаю, что для того, чтобы провести ряд необходимых мероприятий по автоматизации деятельности госорганов, требуются законодательное сопровождение и подготовка национальных кадров», – отметил Беслан Халваш.

По его словам, коррупция будет в разы меньше. При этом существенно модернизируются правоотношения между бизнесом и фискальными органами.

Высокий уровень теневой экономики является одной из причин необходимости реформ с помощью цифровых технологий. Бизнесу должно стать выгоднее работать вчистую, открыто и прозрачно

«Мы внесли определенные изменения в закон о бухгалтерском учете, приняли закон «О статистической отчетности». У нас нет намерения «кошмарить» наш бизнес. Мы прекрасно понимаем, что в процессе перехода на цифру возникают обоюдные риски. Роботы и автоматы не решают проблемы и не отвечают на вопросы, они не объясняют условия и термины. Безусловно, нужна помощь живого человека… Высокий уровень теневой экономики является одной из причин необходимости реформ с помощью цифровых технологий. Мы должны создать максимально понятные условия для бизнеса, надо сделать так, чтобы бизнесу было невыгодно вступать в какие-то мутные, непрозрачные правоотношениями с представителями фискальных органов и вообще с представителями власти. Бизнесу должно стать выгоднее работать вчистую, открыто и прозрачно. Чтобы они не видели «лицо» налогового инспектора, чтобы все это делалось дистанционно. Но и сами налоговые ставки должны быть такими, чтобы бизнесу это было выгодно и подъемно. Мы не должны душить бизнес, но мы должны «вытащить» из тени нашу экономику», – заключил депутат парламента.

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Агентство социальной информации «Апсны» пишет о том, что сегодня городской досуг остается предметом активного обсуждения, а иногда и жалоб горожан по всей стране. При этом агентство приходит к выводу, что в столице его уже нельзя назвать скудным: с каждым годом здесь запускаются новые интересные активности, общественные и культурные пространства. Изменения не обходят стороной и другие города Абхазии. Но происходят они медленнее и с меньшим разнообразием.

Задачи республиканской политики (молодежной, в области культуры или спорта и т.п.) не всегда четко сформулированы. Но и наличие конкретных определений не гарантирует включение в госпрограммы организацию множества разных или нескольких целевых видов досуга горожан, сельских жителей. В свою очередь на муниципальном уровне отсутствуют мастер-планы.

Как правило (часто не без помощи местного бизнеса), восстанавливается или строится спортивная и культурная инфраструктура: спортзалы, футбольные поля, ДК, реже – танцевальные и музыкальные мастерские. В большинстве случаев эти активности рассчитаны на детей и подростков. Однако интересен такой досуг далеко не всем из них. При этом силами местных энтузиастов и НКО запускаются более современные досуговые форматы. Но это, скорее, характерно для столицы. С одной стороны, мало или совсем нет активностей для людей средних лет, пожилых. С другой – потенциально самая активная группа – молодежь – не может найти занятие по душе. Кроме того, горожане с различными особенностями и ограниченными возможностями вовсе остаются незанятыми.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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