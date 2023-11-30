В Грузию не пустили российского националиста Дмитрия Демушкина

В Грузию сегодня не впустили Дмитрия Демушкина - российского националиста, бывшего лидера ныне признанных экстремистскими и запрещенных в России движений «Славянский союз», «Славянская сила» и «Русские».

Сам Демушкин у себя в телеграм-канале написал, что был «задержан полицией в аэропорту Тбилиси, сразу при сходе с самолета».

«Летел по делам, билеты, отели, в порядке, по-русски объяснять причину задержания отказываются. Грузия не гостеприимная страна. Разбираемся. Распространите», - это цитата сообщения Демушкина.

Откуда он летел и с какой целью - неизвестно. В МВД Грузии опровергли информацию о задержании и сообщили, что Демушкину лишь отказали во въезде в страну. Причины отказа не называются.

Дмитрий Демушкин придерживается националистических взглядов, выступал за создание русского национального государства. В прошлом организатор т. н. «Русских маршей». Также выступал за введение визового режима со странами Средней Азии.

В апреле 2017 года по обвинению в экстремизме был приговорен российским судом к 2,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. В феврале 2019 года вышел на свободу.

Считает, что русские, украинцы и белорусы являются одним народом. Осуждал вторжение России в Украину, так как, по его мнению, это только усилит антироссийские настроения среди украинцев, сообщает Настоящее время.