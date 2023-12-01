В Армении впервые обнаружен новый штамм Омикрона

За последние 7 дней в Армении зафиксирован 71 случай заболевания коронавирусом, что на 38 случаев меньше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (109 случаев). Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что доля положительных результатов тестов за последние 7 дней составила 10,7%, тогда как на прошлой неделе она составляла 15,6%. На данный момент скорость размножения инфекции (в расчете на 7 дней) составляет Rt=0,82.

Сейчас в Армении циркулируют штаммы XBB. 1.5 (Kraken), XBB.2.3 (Acrux), XBB.1.16 (Arctura), XBB 1.9.1 (Hiperion), FL.1.5.1 (Fornax), EG.5.1 (Eris), а также впервые обнаруженный штамм BA.2.86 (Pirola) и его ответвление JN.1

Штамм BA.2.86 был впервые обнаружен во всем мире в августе 2023 года. В настоящее время проводятся исследования, чтобы лучше понять его потенциальное влияние на здоровье населения.

«По имеющейся на данный момент информации, ВА.2.86 не приводит к росту заражений или госпитализаций», - говорится в сообщении.