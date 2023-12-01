Первый спутник армянского производства Hayasat-1 запущен в космос

Первый спутник армянского производства Hayasat-1 успешно выведен на околоземную орбиту, сообщает агентство «Новости-Армения».

Запуск состоялся 1 декабря в 22.18 по ереванскому времени на ракете Falcon-9 компании SpaceX с базы Ванденберг (штат Калифорния, США). Спутник весит 1 кг, параметры 10см X 10см X 10см.

Каждые 1,5 часа он будет совершать 1 полный оборот вокруг Земли. Отправляемые спутником сигналы можно будет перехватывать, когда он будет проходить по небу Армении.

Спутник создан лабораторией космических исследований Bazoomq и Центром развития образования и научных инноваций (CSIE).