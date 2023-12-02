Госдеп США: из 65 погранпостов вдоль границы Грузии с РФ - 10 в плохом состоянии

Госдеп США в своем докладе о терроризме за 2022 год дает оценку шагам, предпринятым Грузией в этом отношении. В документе положительно оценивается работа Грузии по охране границ, особенно работа по охране южной границы, но подчеркивается область, где ситуация требует исправления.

«Министерство внутренних дел Грузии обратилось к правительству США с просьбой помочь устранить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов. Ограниченные ресурсы препятствуют усилиям по обеспечению безопасности границ, таким как сканер для глаз в аэропортах, замена двигателей для патрульных катеров и оборудования для групп быстрого реагирования.

Пограничная полиция контролирует зеленые границы Грузии с 65 пограничных постов, из которых около 10 находятся в примитивном или плохом состоянии и не отвечают условиям жизни персонала в течение всего года. В результате личный состав не может быть размещен на высокогорных пограничных участках вдоль северной границы с Россией в зимние месяцы, что оставляет эти районы открытыми для незаконной деятельности», - говорится в отчете Госдепартамента США.

Сообщается, что правоохранительные органы Грузии пресекли планы ультраправой пророссийской группировки Alt-Info, с помощью которой они пытались сорвать мероприятие Tbilisi Pride в июне 2022 года. Несмотря на это, в отчете подчеркивается, что Alt-Info и ее политическая партия - «Консервативное движение» - расширили свое влияние по всей стране.

«Alt-Info» - ультраправая пророссийская группировка, связанная с насильственным экстремизмом, включая организацию и проведение насильственных нападений на десятки журналистов и активистов во время Tbilsi Pride 5 июля 2021 года и акции протеста против насилия 6 июля 2021 года.

Митингующие (сторонники) Alt-Info организовали демонстрацию в отдельном месте во время мероприятия. Ни один из организаторов и групп насильственных действий, совершенных на мероприятии 2021 года, включая Alt-Info и ультраправые сети, связанные с насильственным экстремизмом, не были привлечены к юридической ответственности в 2022 году. Alt-info и ее политическая партия «Консервативное движение» расширили свое влияние по всей стране», - говорится в отчете, опубликованном Госдепом США.