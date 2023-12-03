В Грузии юридическим лицам запретят делать пожертвования партиям

Политические партии в Грузии больше не смогут получать финансовые и материальные пожертвования от юридических лиц. Соответствующие изменения в закон «О политических объединениях граждан», инициировала парламентская фракция «Грузинская мечта», передает SOVA.

Согласно этому проекту, верхний предел допустимой суммы годовых расходов партии, снижается с 0,05% до 0,04% валового внутреннего продукта предыдущего года.

Как поясняет в правящей партии, в случае принятия упомянутого проекта Грузия примет во внимание опубликованную Венецианской комиссией 12 июня 2023 года рекомендацию о деолигархизации, в которой говорится о запрете финансирования политических партий юридическими лицами.

«Это обеспечивает существование здоровой конкуренции между партиями и создает справедливую избирательную среду и ее дальнейшее развитие», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Планируемые изменения в закон «О политических объединениях граждан» будут представлены на заседании Бюро парламента 4 декабря.