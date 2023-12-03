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Нацбанк Грузии начинает торговать золотыми слитками 

С 4 декабря Нацбанк Грузии начинает выпуск золотых сертификатов и продажу золотых слитков.

В ведомстве говорят, что в настоящее время инвестиции в золото являются одним из лучших инвестиционных инструментов, который характеризуется высоким уровнем ликвидности и постоянным спросом.

Кроме того, в Нацбанке обратили внимание на то, что сейчас, когда во многих странах растет инфляция и усиливаются геополитические риски, спрос на золото значительно вырос.

Золотые слитки высокой пробы изготовлены Королевским монетным двором Великобритании.

На сайте Нацбанка указана стоимость золотых сертификатов по состоянию на 1 декабря. Цена золотого слитка 20 грамм составляет 3722 лари (1377 долларов), 1 кг — 186 116 лари (68 865 долларов).

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