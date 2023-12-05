Гол Хвичи Кварацхелия в ворота «Аталанты» получил очередное признание

Мяч, забитый Хвичей Кварацхелия в ворота итальянского клуба «Аталанты», был признан лучшим голом 2023 года в итальянской Серии А, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Нападающий сборной Грузии и «Наполи» был награжден на традиционной церемонии итальянской футбольной премии Gran Galà del Calcio, которая проходила в Милане.

Хвича Кварацхелия забил победный гол в ворота «Аталанты» в прошлом сезоне в 26-м туре Серии А 11 марта, который был признан сначала лучшим голом тура, потом — месяца, а теперь — года.

Внимание итальянских СМИ привлекла теплая встреча грузинского нападающего с его бывшим тренером Лучано Спаллетти, нынешним наставником сборной Италии, передает SOVA.

12 января 2024 года в Дубае состоится церемония вручения наград Globe Soccer Awards, на которую номинирован и Хвича Кварацхелия.