На культурной площадке SKLAD открылась персональная выставка молодой абхазской художницы Сабины Кварчелия. Выставка называется «Планы на будущее», как одна из представленных работ. Афиша выставки «Планы на будущее» презентует ее как «нескучную выставку о быте; о том, что кажется проходным, но за что цепляется взгляд Сабины, а то, как она изображает домашнее и обыденное, простирается далеко за рамки ученических портретов и очаровывает своей живостью». Сабина преподает рисование в сухумском Доме юношества, занимается с детьми анимацией из пластилина. Под ее руководством они придумывают сюжеты, лепят героев и их оживляют. Она пишет свои работы сухой и масляной пастелью и говорит, что ею очень комфортно пользоваться при быстрых зарисовках, так как эта техника не требует долгой подготовки:

«Я представила работы, написанные в основном дома, на них мои близкие, мои родственники, друзья, бабушка, соседка. Я делаю очень много набросков дома. У меня были совсем маленькие племянники, а детей вообще очень сложно рисовать, я постоянно их ловила и делала очень быстрые наброски. Вот с тех пор я наловчилась рисовать очень быстро и выхватывать самое значимое. Когда я рисую, мне важно найти характер человека, может, не будет такого фотографического сходства, но главное, чтобы был виден именно характер. Здесь есть работы людей, которых знают, ребята находят знакомые лица, хотя это не фотография, не реализм, но они все равно узнают их по характеру».

Сабина Кварчелия окончила факультет изобразительного искусства Абхазского государственного университета и продолжила профессиональное образование в Базеле. Вернувшись домой, в Абхазию, она столкнулась с тем, что невозможно применить полученные за рубежом знания:

«Я уже закончила здесь все, что можно было закончить. Я училась в местном художественном училище, окончила Абхазский государственный университет. Выехать и где-то еще поучиться – это хорошая идея. Когда я занималась в Швейцарии, я очень много знаний оттуда привезла. Но в итоге я не могу здесь реализовать свои знания. Мы там занимались гравюрой, здесь у нас нет ничего для того, чтобы заниматься гравюрой, нет ни станков, ничего. Когда я начала заниматься гравюрой, я думала, что сейчас приеду в Абхазию и буду этим заниматься. Но я приехала, и здесь никто не занимается гравюрой, это надо прямо с нуля все начинать, все закупать. И вот я уже здесь живу семь лет с тех пор, как приехала из Швейцарии, и я еще не работала с гравюрой. – А есть желание? – У меня было большое желание, наверное, если будет возможность, я буду работать с большим удовольствием». На выставке было шумно, у SKLAD своя публика, молодая, подвижная, независимая. Ребята и девушки делились впечатлениями, рассматривали работы, поздравляли Сабину.

По словам Наиды Абидовой, главное достоинство работ – эмоциональность: «Очень сложно сказать что-то лучше того, что можно увидеть здесь. Это самая эмоциональная выставка, на которой я была в последнее время здесь. Я много всего сейчас обсуждала с ребятами пока мы стояли, но как будто все, что я могу сказать, чтобы подготовить людей к этой выставке, не даст им правильное впечатление, потому что очень сложно ее описать, очень сложно ее поймать. Сабина как будто видит свет не таким, как он выглядит, а таким, как он есть. Она очень красивая, она очень честная, очень настоящая и очень живая, эта выставка!»

Куратор «Планов на будущее» и основательница площадки SKLAD Асида Бутба рассказала о своем отношении к творчеству художницы:

«Сегодня у нас открытие выставки Сабины Кварчелия, молодой абхазской художницы, которую я знаю очень давно, лет десять. Я вижу, как эволюционировало то, что она делает, и это мне очень нравится. С другой стороны, Сабина для меня особенный человек, она очень продуктивная, она мало говорит и много делает. И у меня иногда есть такое ощущение, что, может быть, она не совсем, не на сто процентов понимает, что она делает, но это – дико классно. Или понимает, но как будто для нее не важно это артикулировать. Выставка, которую вы видите, это не коммишн. Коммишн – это, когда куратор заказывает работу художнику, работая с ним совместно. Это не такого типа выставка. Сабина все это сделала давно, мы с ней попытались это организовать и выставить. И когда у нас выдалась возможность сделать такого рода выставку, мы понимали, что не можем долго работать с художником над тем, чтобы сделать что-то особенное, мы будем собирать из того, что уже есть. И Сабина была первым человеком, которому мы написали, потому что все в нашей команде очень ценят ее рисовальный стиль и какую-то чувствительность, я бы даже сказала, отсутствие какой-то цензуры, как будто она намеренно не приводит все в порядок».

Асида Бутба рассказала и о своей работе куратора, о том, как ей хотелось бы в будущем работать с местными художниками: «Нам было очень интересно поработать с развеской, с тем, как показывать ее работы. Мы провели здесь несколько дней, по всякому-разному их вешали, в итоге они у нас таким вот образом расползлись по стенам, фактически до потолка. И было такое ощущение, что это подходит ее работам, как будто это тот самый язык, который нужен для их экспонирования. Во что я хочу верить, что для Сабины, которая сегодня сосредоточена на рисовании единичной работы, это будет вдохновением, чтобы мыслить экспозиционно. То есть думать о том, какие мне нужны работы, чтобы это экспонировать, потому что экспозиция всегда отличается от единичной работы. И иногда какие-то очень проходные вещи имеют смысл внутри цикла, или внутри экспозиции, или серии и не имеют никакого смысла, например, отдельно. Это то, что мне интересно делать с художниками и нам интересно делать с художниками, как команде. То есть находить способ показать, как их работы коммуницируют с пространством».