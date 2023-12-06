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Грузия заняла второе место среди импортеров российской муки

Самым крупным покупателем российской муки за 10 месяцев 2023 года стал Ирак, на втором месте – Грузия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр «Агроэкспорт».

За январь-октябрь в Ирак было отгружено более 150 тысяч тонн российской муки, в Грузию – 126 тысяч тонн.

На третье место вышей Китай, увеличивший закупки российской муки в 3,7 раза, до более чем 100 тысяч тонн.

Общий экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки из России составил 990 тысяч тонн.

Ранее министр экономики Грузии Леван Давиташвили, комментируя подорожание газа для коммерческого сектора, заявил, что изменение не затронет хлебопекарни и оснований для подорожания хлеба в стране нет.

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