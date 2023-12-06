Грузинские школьники отстают по успеваемости – отчет PISA

Согласно отчету за 2022 год Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment), успеваемость учеников грузинских школ снизилась по нескольким предметам. Заместитель министра образования и науки Грузии Тамар Махарашвили утверждает, что причина тому – период пандемии:

«Речь идет о периоде Covid, и если вы обратите внимание, в этот период ухудшились не только данные нашей страны, но и всех стран, и причина этого – пандемия Covid. Уточнение по этому поводу сделал и Национальный центр оценок и экзаменов. Что касается Грузии - мы не рады тому, что данные не улучшились, но и не ухудшились. То есть та же ситуация, что и в 2018 году, хотя, если смотреть на общую ситуацию, то, конечно, Covid оказал свое влияние».

Согласно первоначальному отчету Международной программы оценки учащихся PISA 2022, по сравнению с 2018 годом успеваемость 15-летних школьников по математике снизилась на 8 баллов (всего 390 баллов), лишь 34% учащихся достигли базового второго уровня по математике, средний показатель по странам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) — 69%.

По чтению успеваемость снизилась на 6 баллов (374 балла), около 33% учеников достигли 2-го или более высокого уровня чтения (в среднем по ОЭСР: 74%); а по естественным наукам увеличилась на 1 балл (всего 384 баллов), только 35% учащихся достигли 2-го или более высокого уровня, в среднем по ОЭСР этот показатель составляет 74%.

Согласно отчету, результаты девочек превышают достижения мальчиков.