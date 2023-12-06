В Грузии заговорили о проблеме наплыва русскоязычных учеников, с которым не справляется система образования Грузии. Среди прочих проблем в исследовании Центра гражданской интеграции и межэтнических отношений говорится и о существовании в стране школ, не прошедших аккредитацию в Министерстве образования. Более того, в них учатся по российским учебникам.

С начала российского вторжения в Украину число учеников – иностранных граждан в Грузии возросло почти в два раза, сообщают в Центре гражданской интеграции и межэтнических отношений. Организация представила исследование, проведенное при поддержке фонда «Открытое общество – Грузия»: «Вопросы русскоязычного образования в Грузии в контексте российско-украинской войны». Согласно собранным данным, в 2022-23 годах особенно возросло количество русскоязычных учеников, пытающихся получить школьное образование в Грузии. Как говорится в исследовании, в 2016-17 годах в частных и государственных школах числилось 5 044 ученика из числа иностранных граждан, а за последние два академических года их число выросло до 10 934 человек, большинство из них граждане Украины, России и Беларуси. Впрочем, реальные цифры намного больше, просто многие из приезжих русскоязычных школьников не числятся в системе образования Грузии, говорит один из авторов документа Натия Горгадзе. Она перечисляет ряд других проблем, с которыми столкнулась система в связи с увеличившимися миграционным потоком после начала войны в Украине:

«Есть проблемы с местами в школах для этих учеников. Из-за того, что не хватает мест ни в государственных, ни в частных школах, которые аккредитированы Министерством образования, появилось много школ, которые не являются частью системы образования Грузии. При этом они существуют в Грузии и готовят учеников по системе РФ».

Причем в неаккредитованных в Грузии школах за последние два года обучалось около 4 000 русскоязычных учеников, незарегистрированных в системе образования страны. Цифры приблизительные, приведенные из общего числа прибывших в Грузию за два года граждан Украины, РФ и Беларуси, говорит Натия Горгадзе. А это означает, что этих детей могли обучать по системе, идущей вразрез с грузинской, говорит глава НПО «Открытое общество – Грузия» Кети Хуцишвили:

«Лично для меня самым возмутительным было то, что большая часть этих детей, которые учатся в частных школах, фактически обучаются за пределами нашей системы образования. Министерство образования закрывает глаза на существование этих школ. А в них идет обучение по российской программе, по российским учебникам. Эти «семейные школы», или как их еще называют Образовательные центры, связаны с российскими школами, они получают аккредитацию в РФ, и у них появляется возможность выдавать соответствующие дипломы. Это означает, что у нас в стране есть дети, которых растят на российских имперских принципах».

Между тем «вместить» всех прибывших детей аккредитованные школы не могут, как и не могут дать им должное образование, в стране жесткая нехватка русскоязычных педагогов с соответствующей квалификацией, есть проблемы и с учебниками, говорит Натия Горгадзе:

«Есть учебники, это те же учебники, по которым учатся грузинские дети, они просто переведены на русский язык. Но в частных школах выявилась проблема – нехватка ресурсов (учебников), которые переводятся на русский язык, нет такого количества, чтобы хватило детям. Есть проблемы с обучением русского языка и литературы. Ученики часто жалуются, что тех материалов, которые предоставляет грузинская образовательная система, недостаточно для того, чтобы изучить русский как родной язык».

В Министерстве образования за последние годы о наличии перечисленных проблем ни разу не упоминали, утверждают авторы документа и обращаются к властям с рекомендациями: повысить квалификацию русскоязычных педагогов и снизить дефицит кадров за счет эмигрантов, готовых работать в образовательной системе Грузии; разработать обязательную программу тренингов для администраций русскоязычных школ; создать эффективную систему мониторинга школ и внедрения механизмов прозрачности и подотчетности авторизованных в России школ и образовательных центров.

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