Газета «Южная Осетия» публикует интервью о предстоящих в следующем году парламентских выборах. Видением ситуации с изданием поделился бывший председатель парламента Станислав Кочиев. За последнее время в республике появилось несколько новых политических партий. Комментируя это, Кочиев отметил, что «политическая «кухня» будет разнообразной, населению предоставят более широкий выбор. Многие партии получат опыт для дальнейшей политической жизни. Те, кто должен жить, выживет, а другие, как бабочки-однодневки, «умирают» после выборов, и это правильный политический процесс естественного отбора», – сказал он. Он также обратил внимание на другую, опасную сторону этого процесса: «В республике есть очень опасная общественно-политическая тенденция – протестное голосование. И каждое такое голосование ведет к обострению ситуации. На выборах каждый гражданин должен решать для себя и взвешенно голосовать за того или иного народного избранника. Как говорят в Венгрии, «увидим, сказал слепой…» Пока сложно прогнозировать, может, и увлекут электорат красным словцом или изобилием обещаний», – считает Станислав Кочиев. Ценз оседлости, который становится камнем преткновения на каждых выборах, Кочиев назвал устаревшим и позорным явлением. «В идеале оно не должно быть в демократическом государстве, когда отношения политических сил находятся на цивилизованном уровне, если правительство выходит с аргументированными предложениями в парламент и получает соответствующую поддержку. У нас порой в оппонентах видят соперников и искусственно повышают уровень политического противостояния до вражеского. Это как «детская болезнь», которая затянулась надолго», – сказал Станислав Кочиев газете.

Тяга нашего человека обвинить ближнего своего в предательстве родины неистощима и порой неистова. Никто не застрахован от того, что ближний может совершить преступление, от этого он не становится дальним

Блогер Алан Парастаев следит за нашумевшим делом о контрабанде бензина из Южной Осетии в Грузию. В статье уголовного кодекса, по которой задержанным предъявлены обвинения, говорится о незаконном перевозе, в том числе, и сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, оборудования, технологий и многого другого, что может быть использовано при создании вооружения или военной техники. О нефтепродуктах речи не идет, хотя упоминаются стратегически важные товары и ресурсы. Блогер считает, что нефтепродукты хоть и стратегически важны, но все это выглядит искусственно притянутым. «И продолжая тему натянутости, хочется заметить, что тяга нашего человека обвинить ближнего своего в предательстве родины неистощима и порой неистова. Никто не застрахован от того, что ближний может совершить преступление, от этого он не становится дальним. А вот дальний, то есть человек не из нашей республики, наблюдая за нашими постоянными обвинениями в работе на соседнее и недружественное государство, может легко сделать заключение, что южным осетинам свойственно предавать. Ну а как иначе интерпретировать, что чуть что сделал человек, его сразу записывают в предатели? Для чего все пускать по руслу предательства интересов республики и работы на Грузию? То, что нефть может использоваться в военных целях, может пойти как фактор отягчающий, но не как генеральная линия обвинения», – пишет блогер и напоминает, что нефтепродукты в Грузию поставляют российские фирмы в количествах, несравнимых с тем, что можно перекачать дюймовым шлангом. И никто им обвинения в содействии военно-промышленному комплексу Грузии не предъявляет.

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Блогер Сослан Джуссоев пишет в своем телеграм-канале о том, почему считает «второй фронт», который якобы может открыть против России Грузия, пропагандистским клише. Среди причин – несопоставимый военный потенциал Грузии и России, непопулярность идеи войны с Россией в грузинском обществе, «если не брать маргиналов и популистов», и экономика. «Выгода Грузии заключена в том, чтобы СВО продолжалась как можно дольше. Это не только приносит стране финансовую прибыль, но и создает определенные политические возможности в контексте Осетии и Абхазии. Именно отсюда, а не из мифического «второго фронта» для нас и исходит основная угроза со стороны Грузии. Которая не являлась бы большой проблемой, если бы республика не демонстрировала свою всестороннюю несостоятельность», – заключает Джуссоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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