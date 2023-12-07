Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут в феврале 2024 года

В Азербайджане назначены внеочередные президентские выборы на февраль 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Руководствуясь частью I статьи 101 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии со статьей 179 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Объявить внеочередные выборы Президента Азербайджанской Республики.

2.Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики обеспечить назначение внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики», - говорится в распоряжении.

Очередные президентские выборы должны были пройти в Азербайджане в 2025 году.