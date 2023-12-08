Вручена награда за выдающийся вклад в грузино-еврейские отношения

Еврейская община Грузии отпраздновала Хануку в большой Синагоге Тбилиси. В мероприятии приняли участие представители различных этнических, религиозных групп, послы Израиля, США, Германии, Латвии, Литвы, Франции, Норвегии, Швеции в Грузии, а также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Еврейская община Грузии по традиции вручила специальную награду за выдающийся вклад в укрепление грузино-еврейских отношений. В 2023 году специальной награды удостоился гебраист Лаша Шакулашвили – приглашенный преподаватель Идиша в Тбилисском государственном университете, а также научный сотрудник Фонда Ротшильдов Ханадив Европа.

В 2022 году Шакулашвили возобновил преподавание Идиша на университетском уровне в Грузии, в результате чего первые девять выпускников курса получили стипендии и продолжили обучение в Тель-Авивском университете. Кроме того, в 2023 году Лаша был удостоен британской премии Полонского в области гебраистики.

7 октября 2023 года, после террористической атаки на Израиль, Лаша отказался эвакуироваться из Израиля. Он остался в стране и активно публикует информацию о военных действиях в соцсетях, общается с грузинскими и международными СМИ. Он также является волонтером информационной кампании под руководством Тель-Авивского Университета по распространению точной информации о войне среди широкой общественности.