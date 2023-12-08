В октябре 2023-го начался показ комедийного сериала «Однажды в Абхазии». Его смотрят, разумеется, не только в Абхазии, а и далеко за ее пределами, смотрят в интернете, на российской платформе START, которую также называют онлайн-кинотеатром. Премьеры каждой серии – платные, но через некоторое время их можно смотреть бесплатно. Сам я успел посмотреть семь серий.

Но прежде чем остановиться на этом сериале, о котором в абхазском обществе сегодня многие говорят, порою спорят, начнем с автора идеи, продюсера и исполнителя главной роли сериала, которого уверенно можно назвать его душой, – Теймураза Тания. Впрочем, его, как и почти всех Теймуразов в Абхазии, обычно зовут Тимуром. В январе наступающего года ему исполнится сорок четыре, а прославился он на постсоветском пространстве еще совсем молодым, в двадцать пять лет, когда возглавляемая им команда КВН Абхазского госуниверситета «Нарты из Абхазии» стала чемпионом сезона 2005 года Высшей лиги Международного клуба КВН. Точнее, разделила тогда первое место с московской командой «Мегаполис».

Как известно, из игроков Клуба веселых и находчивых, которому уже более шестидесяти лет, вышло множество популярных комедийных актеров, шоуменов, режиссеров и даже один президент страны. Не стала исключением и команда «Нарты из Абхазии». Таланты и способности ее участников оказались востребованными в разных областях. Один из них несколько лет возглавлял АГТРК, другой – парламентарий, третий подался в музыкальную сферу… Но самую большую популярность, несомненно, завоевал капитан команды. После окончания в нулевые годы карьеры кавээнщика Тимур Тания привлек к себе внимание как исполнитель главной роли в комедийном ситкоме о жизни русско-кавказской семьи «Дружба народов» на российском канале ТНТ. Затем было участие в юмористическом шоу «Однажды в России» на том же телеканале. А после он уже как режиссер снял кинокомедию «Спасибо деду за победу», с участием популярных абхазских и российских актеров. В основу сценария легла подлинная история о том, как в детстве дедушка рассказывал Тимуру разные истории про Великую Отечественную войну. В том числе и такую, что он, который и сам был тогда мальчишкой, якобы «вырвал Гитлеру усы».

И вот новый его проект – актерский, продюсерский и режиссерский – комедийный сериал «Однажды в Абхазии». Работа над картиной, получившей сначала название «Независимый», началась еще в 2021 году. Тогда же я увидел в репортаже по телевидению кадры о съемках комедии – о том, как участники протестного митинга штурмуют высоченные парадные входные двери здания Абхазского госдрамтеатра. Это напомнило знаменитые кинокадры штурма Зимнего дворца в кинофильме Эйзенштейна «Октябрь». Конечно, сразу пришли в голову воспоминания о реальных неоднократных штурмах в нашем веке комплекса правительственных зданий в Сухуме, и успешных, и безуспешных. Абхазский драмтеатр, кстати, расположен рядом с этим комплексом, и кадры с его фасадной части были куда эффектней документальных. Что касается первоначального названия сериала – «Независимый», то его замена кажется мне правильной, поскольку это слово имеет для современного абхазского общества, можно сказать, сакральное звучание.

Да, авторы сериала замахнулись на самое, наверное, острое и злободневное, а вместе с тем прискорбное в истории Абхазии текущего века – борьбу за власть, то и дело выходившую за рамки конституционного поля, прежде всего, штурмы президентского дворца. По аналогии с известным горьким присловьем, приписываемым то одному, то другому известному деятелю русской культуры девятнадцатого века, – о том, что неизбежно будет в обозримом будущем в России, в Абхазии последних десятилетий тоже родилась мысль: можно впасть в летаргический сон, потом проснуться – а у нас все так же будут свергать очередную властную команду, а та – усиленно укреплять оборонительные бастионы. И хотя авторы постоянно подчеркивают в СМИ, что все эпизоды и герои сериала вымышленные, без реминисценций и ассоциаций тут никак не обойтись. У жителей Абхазии свежи в памяти многие эпизоды наиболее жестких избирательных президентских кампаний. Да и в других краях неплохо знают такие явления, как заезжие политтехнологи, так называемые «карусели» – способ подкупа избирателей, и все же для Абхазии двадцать первого века эта тема стала, увы, что называется, центровой. Конечно, это далеко не то, чем можно гордиться, и понятно было изначально, что публика в Абхазии неизбежно разделится. Что одни будут говорить: не нужно вываливать на всеобщее обозрение весь наш негатив, другие возражать им: «открыточную», благостную Абхазию, чтобы все были довольны, нарисовать в сериале нетрудно, но при таком подходе и Гоголя за его «Ревизора» почему бы не обвинить в непатриотизме…

В одном из недавних интервью Тимур Тания так рассказывал интернет-читателям о том, как шла работа над этим проектом:

«Идея возникла достаточно давно. Еще будучи участниками КВН, мы показывали всякого рода миниатюры и пантомимы на глав государств, и это всегда нравилось зрителю. Когда я рассказал о своей идее представителям START, она понравилась, и мы уже вдвоем с продюсером Алексеем Троцюком продолжили ее вынашивать. И когда идея начала выливаться в проект, к нам уже присоединились Бабасик (Руслан Шакая – соавтор сценария, исполнитель одной из главных ролей), Тенгиз Джопуа (соавтор сценария). Картину снял режиссер Теймураз Квеквескири. В общей сложности года четыре весь этот процесс занял».

В центре сюжета – тезка актера Теймураз, которого он и играет, трудящийся в абхазском МЧС пожарником. Кстати, недавно Тания и Квеквескири давали интервью в одном из местных СМИ, и ведущая так и обращалась к ним – как к двум Теймуразам. Но если добавить сюда и главного героя сериала, то их будет уже три. Пожарника Теймураза, у которого вымышленная абхазская фамилия, ибо реально существующих фамилий в художественных произведениях в Абхазии испокон веку избегают, затягивает в себя круговорот политических событий и выносит на самый верх кандидатом в президенты… Те, кто смотрел уморительно смешной российский телесериал «Домашний арест» с актером Деревянко, где простого работягу начинают двигать в городские мэры, увидит здесь аналогию, но таких немного. А вот про украинский телесериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским слышали почти все, даже если не видели его. И, разумеется, кое-кому в Абхазии стал приходить в голову вопрос: а не пойдет ли сам Тания, обретя популярность у зрителя, баллотироваться на следующих выборах в президенты? В местных СМИ этот вопрос ему не задавали, но задавали другой: «Главный герой, роль которого вы исполняете, похож на вас или это совершенно другой по характеру человек?» Тимур Тания ответил: «Конечно же, он отличается от меня. Главный герой – справедливый, правильный человек, не могу сказать, что я – исключительно такой. В чем-то схожесть определенно есть, но не факт, что во всем». Тания отвечал со смехом, ибо, в общем-то, и так всем было понятно, что его герой – это выдуманный человек, ангел без крылышек, каких в реальности не бывает.

Но в посте одного из пользователей Фейсбука эта мысль – о возможном переходе вымысла в реальную жизнь – все же прозвучала. Вот этот пост в сокращении:

«Посмотрел на одном дыхании все серии «Однажды в Абхазии». С нетерпением жду второй сезон! …В нашей стране нет цензуры. Многое позволяется сказать с экранов телевизоров, а еще большее из просторов интернета, но зачастую противозаконные предвыборные действия обсуждаются исключительно кулуарно или анонимами в сомнительных группах. Поэтому считаю затрагивание этой тематики важным аспектом на пути становления молодой демократической республики… Да, вы скажете, что мы и так все знаем, но… И вот лишь только из-за таких «но» нужно создавать такие работы и говорить о проблеме громче и громче! Сериал великолепно снят. Операторская работа не уступает ведущим российским сериалам с многомиллионными бюджетами. Мне известно, что большинство актеров – любители, имеющие «чисто братское» отношение к кинематографу. Но это только добавило изюминки… Тимур Тания, как герой для подражания, не перестает пробовать себя в новых амплуа. Очень надеюсь когда-нибудь увидеть его имя в бюллетене. Буду «за»! … Блестящая игра Аманды Кварацхелия (Ламары), Адгура Джения (Чичиковича) и Османа Абухба. Ощущения: горд, что сериал из моей страны был в топе. Что мой друг Джано Цурцумия (оператор) конкурирует с лучшими из лучших (есть у кого учиться!)».

А я решил поговорить с одним из сценаристов сериала Тенгизом Джопуа, который известен в Абхазии как общественно-политический деятель и блогер, а на «Эхе Кавказа» обычно выступает в качестве эксперта по внутренней и внешней политике. Вот что он сказал:

«Влился я в команду после того, как они сняли первую серию. Это пилотный проект материала. Ну, они предложили: давайте поработаем вместе над сценарием серий со второй по восьмую. Когда я подключился, мы писали сценарий втроем – я, Тимур и Руслан Шакая».

Хотя мы с Тенгизом не обсуждали этот момент, я практически не сомневаюсь в мотивах этого предложения ему. Во-первых, Тенгиз Джопуа сам был в лидерах политических сил, которые участвовали в предвыборной борьбе, во-вторых, своей сатирической повестью «Кресло», опубликованной в Абхазской интернет-библиотеке, он привлек внимание многих. Джопуа продолжил:

«Что можно сказать о фильме? Нужно, конечно, обязательно учитывать, что у платформы, которая заказывала этот фильм, собственная целевая аудитория. Жанр четко был обозначен – это комедия с элементами политической сатиры. Причем в рамках такой политкорректности, чтобы не сгибать ни в какую сторону. И в этих условиях мы уже начали писать. Конечно. Какие-то условия возникают. Мы не могли придумывать историю, просто так взять ее из воздуха. Мы живем в этом мире, и пытались адаптировать сценарий под этот мир. Любой фильм несет в себе нравственный какой-то посыл, должен выполнять социальную роль, и мы старались, мягко говоря, угодить и нашим продюсерам, которые ожидали от нас какого-то такого хорошего продукта, и в то же время хотели обозначить какие-то проблемы нашего общества, выполнить социальную роль для нас самих. Показали немного с иронией самих себя. Я думаю, что это очень важно – просто увидеть, в каком немного абсурдном мире мы живем, что это неправильно, что нужно что-то менять. Со стороны, мне кажется, это виднее. И юмор просто сгладил эти острые углы, острые моменты. Могу сказать, что мы достаточно серьезно оправдали ожидания людей, которые заказывали этот сценарий. Они говорят, что даже не ожидали, что мы сможем настолько хорошо написать сценарий, настолько хорошо снять. Хочу казать, что у нас вообще в Абхазии много талантливых людей. Замечательная работа и режиссера была, и оператора. Изумительная картинка. Причем, чтобы вы понимали, у нас очень жесткие сроки были. Быстро, быстро, насколько это возможно было, сняли. Но тем не менее получилось достаточно хорошо, как я понимаю».

Подавляющее большинство интернет-комментариев к просмотренным сериям было позитивными:

«Очень мощный сериал, с хорошими классными актерами. Жду выхода остальных серий».

«Норм сериал. Красава парни. Гоните еще серию».

Но доводилось слышать и критику, причем не только от тех, кто не приемлет «не украшающую» Абхазию тему. Кому-то изображенное в сериале показалось топорным, а им возражали, что это жанр такой, карикатурный, и тут не стоит ждать буквальной похожести на жизнь. Кто-то говорил, что при всей жесткости избирательной борьбы в Абхазии здесь не принято вторгаться в интимную жизнь участников этой борьбы и так далее. Но и критики не могут не признать, что это новый и привлекший большое общественное внимание шаг в развитии абхазского кинематографа. И то, что создатели сериала говорят о намерениях снимать новые сезоны, свидетельство зрительского успеха.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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