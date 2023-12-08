Выпускница Лондонской Академии кино Илона Хварцкия, обладатель первого места в номинации «Рекламный ролик для Adidas», в интервью «Эху Кавказа» рассказала об учебе в Англии в рамках стипендиальной программы «Чивнинг» (Chevening), о своем опыте и творческих планах.

– Илона, в этом году вы окончили обучение в Лондонской Академии кино, расскажите о своем опыте получения стипендии «Чивнинг» и учебе в Англии.

Есть какие-то вещи, которые у нас, к сожалению, пока еще невозможно получить, практические навыки, к примеру, работа на площадке с большой командой или съемки на профессиональную кинокамеру, работа с киношными актерами

– Буквально месяц назад у меня был выпускной. Училась я на курсе, который называется Film Making - это магистратура, один год. В рамках стипендии «Чивнинг» у меня была возможность выбрать именно магистерский курс до одного года. И, как я понимала, мне именно хочется развиваться с сфере кино дальше и получить профессиональное образование, несмотря на то, что у меня был здесь какой-то опыт работы и съемок. Есть какие-то вещи, которые у нас, к сожалению, пока еще невозможно получить, практические навыки, к примеру, работа на площадке с большой командой или съемки на профессиональную кинокамеру, работа с киношными актерами. И благодаря курсу, который я прошла, какие-то пробелы, которые я ощущала, что у меня есть, я смогла заполнить и повысить свой профессионализм в этом плане. Сам курс был очень практическим, это как раз то, что я искала. У нас было очень много съемок на площадке.

С первого курса, сразу через полтора месяца после того, как мы приехали, у нас была задача снять короткометражный фильм до двух минут. Причем нужно было снять на пленку. Нам выдавалось 10 минут пленки, ни секунды больше. Задача была пройти процесс создания фильма от идеи и до завершения съемок, даже, можно сказать, до монтажа, потому что на монтаж чуть-чуть больше времени. Была пауза после съемок, и потом мы начинали монтаж. Такой очень интенсивный курс, интенсивный модуль съемки фильма от идеи до готового фильма за месяц. Он, конечно, очень сильно тебя сразу погружает в среду и сразу мобилизует. Что касается второго модуля, то там была возможность больше снять, у нас было больше свободы, мы писали сценарии фильмов до 10 минут. И уже снимали, на это у нас был выделен бюджет, камера, то есть там не было ограничений. Это была не пленочная съемка, это была диджитал съемка, поэтому у нас не было ограничений, сколько мы материала запишем, где мы будем снимать, в это уже школа не вмешивалась. Если первый модуль, кастинг актеров помогали делать наши преподаватели, – мы примерно говорили, какие критерии, и нам предлагали, то во втором модуле такой опеки не было, никто уже тебя за руку не водит. Тебе, единственное, школа выдает бюджет. Он определяет, кто с кем в команде работает, выдает технику и сроки, когда ты должен сдать готовый материал. Дальше ты сам со своей командой работаешь. Мы искали локации в Лондоне, мы проводили сами кастинг, прослушивания актеров, рекламировали наши съемки. Это было очень интересно.

– Сталкивались ли вы с какими-то сложностями во время работы, съемок?

Локация – это важный момент, потому что ты под нее планируешь, в принципе, всю свою работу. И то, что она у нас слетела за пару дней до съемок, – это, конечно, экстремальная ситуация

– В частности, на съемках во втором модуле, когда мы снимали фильм, был такой момент, что мы искали квартиру, где живет наш главный герой. Мы посмотрели несколько вариантов, и нашли ту, которую мы с моим оператором хотели. Мы пришли ее посмотреть, познакомились с хозяином, пофоткали, мы объяснили, что нужно на три дня ее снять, нам сказали: хорошо. И мы такие довольные ушли, настолько нам понравилась эта локация, что мы некоторые кадры еще придумали, которые можно было бы снять именно там, так вдохновились, можно сказать. И мы сели, сделали раскадровку, расписали каждый кадр, придумали где, что будет стоять, как он будет заходить. Буквально до съемок оставалось два дня, мой продюсер подготовила контракт с владельцем этой квартиры, чтобы подписать, она отправила ему контакт. А он говорит: «Извините, я не могу вам сдать квартиру, потому что у ребенка день рождения, жена хочет, чтобы мы справили дома. Мы не можем вам сдать, извините». У нас был такой шок, договоренность была, но они, видимо, в какой-то момент со своей супругой не до конца понимали, какие планы у каждого на этот уикенд. Вот такая случилась неожиданная ситуация, и нам пришлось в кратчайшие сроки искать новую локацию. Локация – это важный момент, потому что ты под нее планируешь, в принципе, всю свою работу. И то, что она у нас слетела за пару дней до съемок, – это, конечно, экстремальная ситуация. Но благо у нас была команда, и у нас было достаточно друг к другу профессиональное, сплоченное отношение, поэтому мы мобилизовались и быстро в тот же вечер нашли у нашей однокурсницы квартиру. Она не так подошла, как та, которую мы потеряли, но мы все равно адаптировали всю съемку под новую локацию.

– Расскажите о своей команде, кто с вами работал? Кто вам помогал, ваши однокурсники? И вообще, удалось ли завести друзей во время учебы?

– Да, конечно, появилось много друзей, людей, с которыми, я уверена, мы не потеряем связь. Команда состояла из моих однокурсников, нас каждый раз смешивали. Если первый модуль ты находишься в одной группе, потом смешивают с другой, то есть каждый раз школы пыталась сделать так, чтобы каждый из нас с каждым успел поработать и познакомиться. В принципе, так и получилось. Всего нас было около тридцати человек, и в команде на каждый фильм, наверное, где-то восемь человек, включая режиссеров, продюсеров, второго режиссера, оператора, главные люди в продакшене. Дальше по каждой роли был выделен человек.

– Ваши ожидания, когда вы собирались поехать в Лондон, они оправдались? Те навыки, которые вы приобрели за время учебы, этот опыт повлиял на вас, как на кинорежиссера?

У меня была возможность увидеть, какие подходы бывают к съемкам, как происходит подготовка, как выставляются приоритеты

– Конечно, у меня были ожидания от учебы, и, конечно, они оправдались. Были конкретные сферы, в которых я хотела больше прокачать свои навыки. Именно работа на площадке, работа с актерами. Второй момент, мне хотелось окунуться в эту среду, среду кино, которая там существует. И поэтому в этом плане мои ожидания, конечно, оправдались. Если говорить о том, что поменялось, у меня была возможность увидеть, какие подходы бывают к съемкам, как происходит подготовка, как выставляются приоритеты. В частности, в этом моменте мой взгляд на подготовительный этап, на то, как ты подаешь историю, он, конечно, поменялся.

– Вы успели принять участие в конкурсе и заняли первое место, это рекламный ролик для Adidas, как вы считаете, почему именно ваш ролик взял первое место?

– Для нас это было неожиданностью несмотря на то, что мы, конечно, очень старались и очень усердно работали над роликом. Так как была возможность поговорить с членами жюри после объявления результатов, конечно, нам хотелось, чтобы нам сказали, какие наши сильные стороны. И в целом - это была идея самого ролика, им она очень понравилась, хотя мы видели много работ, которые очень классно сняты, с качественным звуком, картинкой, актерами и т.д. Но идея – это главное, наверное, в рекламном ролике. И вот это и отметили.

– Расскажите, вообще, какой был запрос, о чем нужно было снимать ролик?

Мы знаем, что мужской футбол – это спорт №1, самый популярный в мире, женский не такой, и Adidas пытается эту ситуацию изменить

– Тема была заявлена – женский чемпионат по футболу, который проходил летом. И так как Adidas является его генеральным спонсором, они прислали бриф, в котором была четко прописана задача, благодаря этому ролику обратить внимание на женский футбол и повысить его популярность среди мужской аудитории. Да, на сегодняшний день, мы знаем, что мужской футбол – это спорт №1, самый популярный в мире, женский не такой, и Adidas пытается эту ситуацию изменить. Вот это был основной момент, главная мысль, которую нужно было донести. И, как мне кажется, мы с нашим роликом попали в нее четко. И это и отметили.

– Давайте поговорим о ваших планах. Вы вернулись домой, в Абхазию, что вы намерены делать дальше? Может быть, есть уже какие-то идеи?

– В ближайшее время будет запущен проект, который называется «Я хочу тебе что-то сказать», можно будет посмотреть его на странице Project12 в Instagram совместно с Ассоциацией женщин Абхазии, мы над ним работаем, и в ближайшее время он выйдет. Это социально-значимый проект, в котором наши гости зачитывают на камеру письма, анонимно присланные нам, с самыми разными историями.

– Вы учились не одна на курсе, с вами учился и Эдуард Ежов. Давайте поговорим о киноиндустрии в Абхазии вообще. С какими трудностями приходится сталкиваться молодым кинорежиссерам в Абхазии? Что необходимо сделать, чтобы развивать эту сферу?

Это нужно делать, не ожидая, когда к тебе придут и скажут: «Сними кино». Нужно все равно заставлять себя писать и лоббировать, но это очень тяжело

– Конечно, я наблюдаю за тем, что за последние годы киносреда людей, которые интересуются кино, снимают, развивается и становится больше. Единственное, что, к сожалению, не меняется, – это именно инициатива со стороны государства, как-то поддерживать и стимулировать молодых людей, снимать истории, говорить о том, что они видят, о том, что их беспокоит, волнует. Вот это не меняется, к сожалению. И понимаю, насколько это сложный процесс, он и технически сложный, и морально сложный, сесть и написать сценарий, и потом его снять. Я даже не говорю о ресурсах, которые нужны, я говорю о воле, которая необходима для того, чтобы от этапа сценария до завершения монтажа довести этот процесс. И без поддержки, без понимания того, что это нужно не только тебе, а есть запрос и стимул от государства, это очень тяжело сделать. Но, конечно, это нужно делать, нужно делать, не ожидая, когда к тебе придут и скажут: «Сними кино». Нужно все равно заставлять себя писать и лоббировать, но это очень тяжело.

Если бы у нас были кинофестивали или какая-то техническая поддержка, финансовая поддержка, гранты, конкурсы именно в кино как можно больше, я думаю, что мы бы услышали очень много интересных историй и увидели бы классные работы. В Абхазии мы изолированы от стриминговых сервисов, международных, таких как Netflix, и нам очень тяжело это преодолеть, но фестивальная дистрибуция в наших фильмах возможна, поэтому эту нишу мы должны заполнять. Стимулировать это можно сверху. В Абхазии я не находилась, но слышала, что Министерство культуры объявляло конкурс кинозаявок, киносценариев. Это очень классная инициатива и я надеюсь, что она будет продолжаться, действительно, ежегодно. И таких конкурсов будет как можно больше. Это очень важно.

– Какой бы совет вы дали ребятам, которым только предстоит подать заявку на стипендию «Чивнинг», учеба и т.д.? Чтобы бы вы им посоветовали, может быть, какие-то моменты, на которые они должны обратить внимание при поступлении?

Как только у вас будет 100% готовности, перед вами все дороги откроются и у вас будет возможность поехать и осуществить свою мечту

– Первое, это, конечно, ваша организованность и внимательность. Внимательно зайти на сайт «Чивнинга», найти всю необходимую информацию, внимательно прочитать о требованиях, сроках дедлайна, чтобы вы в целом понимали техническую сторону, дорожную карту этого процесса. И не совершили каких-то обидных ошибок, которые можно совершить, просто пропустив где-то какие-то детали или сроки. Второе, понимать, что этот процесс тяжелый, пройдя через это, я знаю, что это долгий процесс и морально он сложный. Но если вы, действительно, хотите, если у вас, действительно, есть страсть к вашей профессии, к тому, что вы хотите делать в вашей жизни, то эта стипендия для вас, вы должны пытаться, подавать, может быть, не с первого раза, но я уверена, что как только у вас будет 100% готовности, перед вами все дороги откроются и у вас будет возможность поехать и осуществить свою мечту.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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