Папуашвили о гибели гражданина Грузии в Гали: Это еще раз подчеркивает тяжесть оккупации

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили откликнулся на факт гибели в результате жестокого избиения местной милицией жителя Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия.

Как он заявил журналистам, «произошедшее еще раз показывает, насколько важно своевременное прекращение оккупации».

«Произошел еще один прискорбный факт, это еще раз подчеркивает тяжесть оккупации. Сегодня, в День защиты прав человека, особенно важно взглянуть и с той точки зрения, что оккупация означает не только нарушение территориальной целостности Грузии, но и, прежде всего, попрание права человека в регионах, находящихся под оккупацией. Это та зона, которая, в том числе, признана Страсбургским судом находящейся под эффективным контролем России. Соответственно, вызов оккупации важен еще и в том плане, что существует тяжелая ситуация с точки зрения защиты прав человека. Я выражаю соболезнования его семье. Это еще раз показывает нам, насколько важно, чтобы оккупация закончилась как можно скорее», - цитирует Папуашвили «ИнтерпрессНьюс».

По распространившейся информации, в Гальском районе сотрудники абхазской милиции нанесли гражданину Грузии Темуру Карбая словесные оскорбления и избили его. Карбая скончался сразу по прибытии в больницу.