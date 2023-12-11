Президент Чехии: надо поддержать все европейские страны, которые пока вне системы ЕС

Президент Чехии Петр Павел заявил, что необходимо поддержать все европейские страны, которые пока находятся вне системы ЕС, и дать им надежду.

Об этом глава чешского государства заявил в ходе официального визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Прагу. Это - первый официальный визит за 30 лет дипломатических отношений между Грузией и Чешской Республикой.

Администрация президента Грузии опубликовала сообщение, в котором говорится, что «дискуссии были сосредоточены на расширении Европейского союза, процессе европейской интеграции Грузии и важном решении о статусе страны-кандидата, которого наша страна ожидает от Европейского совета всего через несколько дней».

В заявлении подчеркнуто, что президент Чехии выразил «четкую поддержку» Грузии в процессе предоставления статуса страны-кандидата на членство в ЕС и «выразил свою полную поддержку Грузии», передает SOVA.

«Мы должны поддержать все европейские страны, которые так сильно отстают от этой системы, и дать надежду», - заявил Петр Павел.

В рамках официального визита президент также провела встречу с председателем Палаты депутатов Маркетой Пекаровой. Визит президента Саломе Зурабишвили в Прагу завершится 12 декабря.