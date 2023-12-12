Шота Арвеладзе назначен главным тренером турецкого клуба

Шота Арвеладзе, 50-летний тренер, а в прошлом – один из лучших бомбардиров грузинского футбола, назначен главным тренером турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

На данный момент команда после 15 туров с 17-ю очками занимает 11-е место в Суперлиге Турции, отстает от зоны еврокубков на 9 очков, передает агентство «Новости-Грузия».

Последним клубом, который тренировал Шота Арвеладзе, была команда второго английского дивизиона «Халл Сити». С сентября прошлого года Арвеладзе был без подопечного клуба.

«Фатих Карагюмрюк» станет четвертым клубом в тренерской карьере Арвеладзе после «Трабзонспора», «Касымпаши» и «Кайсериспора». Арвеладзе также тренировал узбекский «Пахтакор», а ранее работал в «Маккаби» (Тель-Авив).