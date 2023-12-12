Георгий Дарчиашвили освобожден из цхинвальского изолятора

СГБ Грузии сообщает, что гражданин Грузии Георгий Дарчиашвили, незаконно задержанный российскими военными, свободен и находится на территории, контролируемой центральным правительством.

В ведомстве заявили, что «в процессе освобождения Георгия Дарчиашвили из незаконного заключения была задействована «горячая линия» при непосредственном участии мониторинговой миссии ЕС в Грузии (МНЕС), а также и все релевантные инструменты, имеющиеся в распоряжении центрального правительства».

Об инциденте были проинформированы международные партнеры Грузии.

«Вопрос был поднят центральным правительством Грузии в рамках Женевских международных дискуссий и Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ). Оккупационные силы несут ответственность за все деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации. Центральное правительство вместе со своими международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии от незаконного содержания под стражей на оккупированных территориях», - говорится в заявлении СГБ Грузии.

Между тем, в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что Дарчиашвили (1986 года рождения) является жителем Тбилиси и был задержан 5 октября 2023 года «за незаконное пересечение государственной границы», передает SOVA.

«Установлено, что указанный нарушитель в состоянии алкогольного опьянения намеренно перешел государственную границу РЮО с Грузией в окрестностях н.п. Андорет Цхинвальского района», - отмечено в заявлении югоосетинского ведомства.