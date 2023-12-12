США ввели новые масштабные санкции за войну России против Украины

Соединенные Штаты во вторник объявили о расширении санкций за войну России против Украины, внеся в «черные списки» еще более 250 лиц и компаний - в попытке повлиять на возможности Москвы.

Под ограничения Минфина и Госдепартамента США попали, в частности, бывший глава «Мегафона», инвестор Иван Таврин и его компания Kismet, а также предприниматель Иван Свиблов и связанная с ним Fortiana Holdings Limited.

Среди других пополнивших санкционные списки - «Экспобанк», принадлежащий бизнесмену Игорю Киму. В «Экспобанке» заявили, что кредитная организация была готова к этому решению, поэтому санкции не повлияют на работу банка, передает «Коммерсантъ». Издание обратило внимание, что под санкции попала также компания «Киевская площадь», которая специализируется на сдаче в аренду торговых площадей и гостиничном бизнесе. В портфель компании входит торговый центр «Европейский» в Москве, отель Radisson Collection Moscow, торговый комплекс «Фуд Сити», гастроквартал «Депо Лесная», Центральный рынок на Цветном бульваре.

Под ограничения попали не только российские физических лица и компании, но и структуры в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Цель предпринимаемых шагов, как подчеркивают власти США, помешать обходу Россией санкций, оказать влияние на ее энергетический потенциал, на ее банки, металлургический и горнодобывающий секторы.

«Кремль целенаправленно переводит экономику Россию на военные рельсы, но военная машина Путина не может выжить только за сч1т внутреннего производства», - подчеркивает министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, сегодняшние санкции продолжают ужесточать контроль над поставщиками и сетями из третьих стран, которые предоставляют России необходимые ей ресурсы.

«Мы продолжим использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для привлечения к ответственности за преступления России в Украине и тех, кто финансирует и поддерживает российскую военную машину», - цитирует Reuters госсекретаря США Энтони Блинкена.

О новом ужесточении ограничений объявлено на фоне визита в США 11-12 декабря президента Украины Владимира Зеленского.

О расширении санкционного списка в отношении России 12 декабря также объявили власти Канады, включив в него еще 30 физических лиц.