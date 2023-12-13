В Грузии вновь заявили о необходимости принять закон об «иноагентах»

В грузинской партии «Сила Народа» вновь заявили о необходимости создать аналог закона «О регистрации иностранных агентов».
Таким образом члены парламентского большинства, формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», прокомментировали решение Еврокомиссии, утвердившей проект европейской директивы под названием «Пакет защиты демократии».
«Нам срочно необходима комплексная проверка финансов НПО, прежде чем они будут включены в реестр прозрачности; необходимо, чтобы политики и лоббисты из третьих стран прошли регистрацию; необходимо установить правила, которые не позволят непрозрачным НПО обманывать институты и восстанавливать доверие людей; необходимо создать аналог (американского) "закона о регистрации иностранных агентов"», – сказал Дмитрий Хундадзе.
Депутат Созар Субари, комментируя заявление Хундадзе, сказал, что повторно вносить законопроект об «иноагентах» партия «Сила народа» не планирует, но считает, что это необходимо для Грузии.
«Европейская комиссия представила «Пакет защиты демократии», в который входит именно этот закон, который даже имеет грузинское название. Это закон о прозрачности агентов, и цели совпадают с теми, которые были у нас. Европейский Союз считает, что они должны иметь информацию об иностранном влиянии, когда НПО или любая сила на территории Европейского Союза финансируется за счет денег, не принадлежащих ЕС. Цель состоит в том, чтобы защитить демократию – это именно то, о чем мы говорили», – сказал Субари.
Прокомментировал ситуацию и член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.
«Ажиотаж, созданный в связи с инициированным (в Грузии) в марте этого года законопроектом, был, конечно, не только преувеличен, но искусственно создан от начала и до конца. Реальность такова. Поэтому, возможно, общество должно сделать правильные выводы. Доказательством тому, что ситуация в марте этого года не была драматичной, является обсуждение и принятие подобных инициатив в Европе», – сказал Михаил Сарджвеладзе.
- Члены «Силы народа» внесли в феврале текущего года в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называли «грузинским», второй – «американским».
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США заявили о планах властей Грузии перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» депутаты утвердили в первом чтении в ускоренном режиме, 7 марта – несмотря на то, что планировали обсудить инициативу 9 марта. За документ проголосовали 76 депутатов «Мечты» и «Силы народа».
- После того, как протесты против законопроекта переросли в столкновения с полицией, он был отозван из парламента Грузии. В «Грузинской мечте» при этом сказали, что члены правящей партии проведут встречи с населением для разъяснения целей законопроекта и важности обеспечения прозрачности иностранного влияния в стране.
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