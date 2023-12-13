Моше Клюгхафт вновь будет консультировать «Грузинскую мечту»

В правящей партии «Грузинская мечта» сообщили о заключении контракта с израильскими политтехнологами. Моше Клюгхафт и Мири Микаэль будут стратегическими советниками партии перед парламентскими выборами 2024 года.

«Клюгхафт и Микаэль — основатели ACT NEWS. Моше Клюгхафт — международный стратегический советник и руководитель избирательных кампаний политических лидеров и политических партий по всему миру. Он работал с премьер-министром Нетаньяху и премьер-министром Беннетом в Израиле, а также с канцлером Австрии, премьер-министром Греции, премьер-министром Словакии и другими. Клюгхафт руководил избирательной кампанией Саломе Зурабишвили во втором туре в 2018 году, когда она победила на президентских выборах, а также руководил успешной кампанией Социал-демократической партии на выборах 2016 года в Румынии», – заявили в «Грузинской мечте».

В партии опубликовали комментарий самого Моше Клюгхафта. Он заявил, что рад вернуться в Грузию, которая по его словам, «сохраняет мир в те дни, когда мир находится в состоянии войны».

С именем Моше Клюгхафта в 2018 году в Грузии связывали предвыборную кампанию, построенную на полном негативе, которая приняла беспрецедентный масштаб в преддверии второго тура президентских выборов. Тогда Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия, выиграла у кандидата от оппозиции Григола Вашадзе.