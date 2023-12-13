В Азербайджане продолжаются репрессии в отношении СМИ

Полиция Азербайджана задержала азербайджанского журналиста, связанного с Abzas Media, на фоне продолжающихся репрессий против журналистов в Азербайджане.

Хафиз Бабали, журналист-фрилансер, сотрудничавший с Abzas Media, был задержан в среду. Его родственники сообщают, что сотрудники полиции задержали его после обыска в его квартире в Сумгаите, к северо-западу от Баку. Бабаев частично слеп, у него трое детей.

Ранее, 28 ноября, Бабали допросили в качестве свидетеля по делу нескольких сотрудников Abzas Media. Четыре сотрудника СМИ – его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, заместитель директора Мухаммед Кекалов и журналистка Наргиз Абсалямова - были арестованы по обвинению в контрабанде иностранной валюты в Азербайджан, передает SOVA.

По завершении допроса Бабали рассказал, что его спрашивали о менеджменте и финансах Abzas Media.

«Я использовал AbzasMedia как платформу для публикации своих исследований и расследований, и я думаю, что успешно», - сказал он журналистам в конце ноября. «Это исследование полностью освещает и раскрывает недостатки и коррупцию в азербайджанском обществе».

В то время Бабали объяснял репрессии властей в отношении AbzasMedia расследованием, которое он провел в начале ноября, о компаниях, предположительно связанных с Али Нагиевым, главой Службы государственной безопасности Азербайджана, который захватил банк, принадлежащий Васифу Талыбову, бывшему главе Нахичивана.

«Это была последняя капля, - сказал Бабали в интервью RFE/RL. - Тогда они решили, что должны прекратить это».

После арестов в Abzas Media были задержаны еще несколько человек, связанных с независимыми СМИ в Азербайджане. Среди них Ильхам Гулиев, правозащитник и бывший сотрудник полиции, который анонимно рассказал Abzas Media о якобы имевшей место практике подбрасывания наркотиков подозреваемым сотрудниками полиции. Гулиев был арестован и обвинен в хранении большого количества метамфетамина.

Также были арестованы основатели двух онлайн-телеканалов Kanal 13 и Kanal 11. Первый был обвинен в строительстве дома без разрешения, а второй - в вымогательстве.