Виктор Орбан: «С Грузией все хорошо, все вас любят»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС прокомментировал вопрос присвоения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.
Орбан говорит, что с Грузией все хорошо, «дело сделано» (Georgia is OK, it’s done). «Все любят вас», – добавил он, отвечая на вопрос грузинских журналистов.
При этом, говоря об Украине, он вновь подтвердил, что не поддерживает начало переговоров с Киевом о вступлении.
«Мы установили семь предварительных условий, и даже по оценке (Европейской) комиссии три из семи не выполнены, поэтому нет никаких оснований вести переговоры о членстве Украины сейчас», – добавил он.
- В случае, если Венгрия наложит вето на решение о начале переговоров по вступлению в ЕС Украины, заявка Грузии может быть автоматически «провалена», сообщали ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эксклюзивном интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода назвала возможный отказ предоставить её стране статус кандидата в члены Евросоюза «поражением для Грузии и победой для России
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