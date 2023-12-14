Виктор Орбан: «С Грузией все хорошо, все вас любят»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС прокомментировал вопрос присвоения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Орбан говорит, что с Грузией все хорошо, «дело сделано» (Georgia is OK, it’s done). «Все любят вас», – добавил он, отвечая на вопрос грузинских журналистов.

При этом, говоря об Украине, он вновь подтвердил, что не поддерживает начало переговоров с Киевом о вступлении.

«Мы установили семь предварительных условий, и даже по оценке (Европейской) комиссии три из семи не выполнены, поэтому нет никаких оснований вести переговоры о членстве Украины сейчас», – добавил он.