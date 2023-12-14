Грузинские общественные организации создали «Гражданскую платформу для мира»

Более 30 грузинских общественных организаций создали «Гражданскую платформу для мира». Как сообщили «Эху Кавказа» представители платформы, её цель – содействие реализации мирной политики Грузии, повышение вовлеченности и влияния гражданского общества на трансформацию конфликтов и мирный процесс.

«Мы, представители общественных организаций и эксперты, работающие по вопросам миростроительства, твердо и непоколебимо поддерживаем курс на разрешение конфликтов в нашем регионе исключительно мирным путем, интеграцию Грузии в европейские и евроатлантические структуры», – сказано в заявлении организаций.

Представители платформы уверены, что «в мирном процессе особенно важно содействовать позитивной трансформации конфликтов, углублению диалога, в том числе по отраслям, восстановлению доверия между сторонами конфликтов, а также распространению и актуализации идеи мирного разрешения конфликтов в общественном дискурсе».

«Нашу особую обеспокоенность вызывает недостаток динамики и прогресса в мирных переговорах на политическом уровне, с чем связано снижение общественного, медийного и международного интереса к конфликтам в нашем регионе. Трансформация конфликтов и мирный процесс требуют большего внимания и активных действий со стороны гражданского общества, средств массовой информации, государства и других акторов», – говорится в заявлении.

Общественные организации указывают на необходимость обновления мирной политики Грузии: «Это внесет существенный вклад в улучшение переговорного климата и гуманитарно-правового положения населения, пострадавшего от конфликтов, включая беспрепятственный доступ к средствам к существованию, качественное образование, медицинское обслуживание, свободу передвижения и другие аспекты основных прав».

Среди задач новой платформы – углубление диалога, сотрудничества и восстановление доверия с абхазским и осетинским обществами; улучшение гуманитарного и правового положения всех групп населения, пострадавших от конфликтов, включая внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих вдоль административной границы, а также жителей Гальского и Ахалгорского районов; своевременное реагирование на угрозы российской аннексии и т.д.

Платформа намерена активно сотрудничать с государственными институтами, Европейским Союзом и другими международными партнерами, а также с различными политическими и общественными организациями, играющими важную роль в мирном процессе, в том числе в процессе восстановления доверия.