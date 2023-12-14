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Грузинские общественные организации создали «Гражданскую платформу для мира»

Ингурский мост, иллюстративное фото
Ингурский мост, иллюстративное фото

Более 30 грузинских общественных организаций создали «Гражданскую платформу для мира». Как сообщили «Эху Кавказа» представители платформы, её цель – содействие реализации мирной политики Грузии, повышение вовлеченности и влияния гражданского общества на трансформацию конфликтов и мирный процесс.

«Мы, представители общественных организаций и эксперты, работающие по вопросам миростроительства, твердо и непоколебимо поддерживаем курс на разрешение конфликтов в нашем регионе исключительно мирным путем, интеграцию Грузии в европейские и евроатлантические структуры», – сказано в заявлении организаций.

Представители платформы уверены, что «в мирном процессе особенно важно содействовать позитивной трансформации конфликтов, углублению диалога, в том числе по отраслям, восстановлению доверия между сторонами конфликтов, а также распространению и актуализации идеи мирного разрешения конфликтов в общественном дискурсе».

«Нашу особую обеспокоенность вызывает недостаток динамики и прогресса в мирных переговорах на политическом уровне, с чем связано снижение общественного, медийного и международного интереса к конфликтам в нашем регионе. Трансформация конфликтов и мирный процесс требуют большего внимания и активных действий со стороны гражданского общества, средств массовой информации, государства и других акторов», – говорится в заявлении.

Общественные организации указывают на необходимость обновления мирной политики Грузии: «Это внесет существенный вклад в улучшение переговорного климата и гуманитарно-правового положения населения, пострадавшего от конфликтов, включая беспрепятственный доступ к средствам к существованию, качественное образование, медицинское обслуживание, свободу передвижения и другие аспекты основных прав».

Среди задач новой платформы – углубление диалога, сотрудничества и восстановление доверия с абхазским и осетинским обществами; улучшение гуманитарного и правового положения всех групп населения, пострадавших от конфликтов, включая внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих вдоль административной границы, а также жителей Гальского и Ахалгорского районов; своевременное реагирование на угрозы российской аннексии и т.д.

Платформа намерена активно сотрудничать с государственными институтами, Европейским Союзом и другими международными партнерами, а также с различными политическими и общественными организациями, играющими важную роль в мирном процессе, в том числе в процессе восстановления доверия.

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