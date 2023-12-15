США приветствуют предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС

Госдепартамент США публикует заявление пресс-спикера Мэттью Миллера по статусу кандидата на членство в ЕС, предоставленному Грузии на саммите Евросоюза, и решениям, принятым в отношении Украины, Молдовы, Боснии и Герцеговины.

«Соединенные Штаты приветствуют решения Европейского совета от 14 декабря о расширении ЕС как мощное подтверждение европейского будущего кандидатов и потенциальных кандидатов в ЕС. Решения начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, как только она будет соответствовать необходимым критериям, дают надежду и стимул этим странам и их народам продолжать необходимые реформы, чтобы добиться успеха в амбициях, связанных с ЕС. Это исторический момент для Европы и трансатлантического партнерства. США остаются решительным сторонником процесса расширения ЕС и будут поддерживать страны-кандидаты в ЕС в важных реформах, которые они осуществляют на своем пути к членству в ЕС», — говорится в письменном заявлении пресс-спикера Мэттью Миллера.

Госдепартамент «призывает государства воспользоваться возможностью и реализовать весь свой демократический и экономический потенциал и обеспечить свое будущее в Европе».

Приветственный пост опубликовал в сети и советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан:

«Мы приветствуем историческое решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, что является решающим шагом в осуществлении их евроатлантических устремлений. Мы также приветствуем значительный прогресс для Грузии и продолжим поддерживать стремления Западных Балкан к ЕС».

Напомним, что на саммите ЕС 14 декабря было принято решение о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюз, об этом сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Кроме того, принято решение начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.