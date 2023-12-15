TasteAtlas: Хачапури – лучший пирог в мире

Авторитетное издание в области кулинарии TasteAtlas назвало хачапури лучшим пирогом в мире. В описании рейтинга TasteAtlas Awards 23/24 рассказывается о различных рецептах и традициях приготовления хачапури в Грузии.

Перед составлением рейтинга лучших блюд специалисты TasteAtlas изучили 10 927 блюд, 6 119 продуктов и ингредиентов, отсортировали их по разным категориям. Хачапури заняло первое место в категории пирогов.

Кроме того, в рейтинге 100 лучших кухонь издания Грузия заняла 26 место, а в списке 100 лучших блюд на 29-е место попали хинкали.