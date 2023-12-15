Дипломаты поздравляют Грузию с получением статуса кандидата в ЕС

Аккредитованные в Грузии послы разных стран и дипломатические ведомства поздравляют государство с предоставлением статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Посол США в Грузии Робин Данниган:

«Поздравляю! Сегодня поистине исторический день. Соединенные Штаты с энтузиазмом празднуют достижение Грузией статуса кандидата в ЕС. Мы также приветствуем приверженность Европейского Союза и его государств-членов расширению семьи европейских стран. США вместе с вами празднуют, вы грузины, а значит вы европейцы. Мы гордимся тем, что поддерживаем Грузию на этом пути, и будем продолжать это делать».

Посольство Украины в Грузии:

«Поздравляем грузинский народ с историческим днем для страны и Евросоюза. Это историческое событие в жизни наших стран. Будущее Украины и Грузии – в Евросоюзе. Честь и слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу, независимость и европейское будущее Украины и Грузии. Благодарим наших стран-партнеров из Евросоюза за постоянную поддержку».

Посольство Франции в Грузии:

«Браво Грузии за эту заслуженную победу, являющуюся результатом усилий каждого. Следующий этап – переговоры. Мяч на вашей площадке. Не тратьте свое время. 2024 год станет решающим».

Посол Израиля в Грузии Хадас Мейцад:

«Поздравляем Грузию со статусом кандидата в ЕС! Достойное завершение Хануки и отличный способ встретить Новый год»

После принятия решения аккредитованные в Грузии дипломаты многих стран распространили видеоролик, в котором поздравляют государство с получением статуса кандидата в ЕС:

«Грузия получила статус кандидата. В этот исторический день у Европейского Союза и его государств-членов есть одно послание для населения Грузии», - говорит посол ЕС в Павел Герчинский.

«Поздравляем Грузию», - говорят послы разных стран в видеоролике.