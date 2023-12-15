Сегодня городское сакребуло заслушало годовой отчет мэра Кахи Каладзе. Заседание получилось шумным, не раз прерывалось обвинениями мэра со стороны оппозиции в попытках избежать ответственности за тяжелую ситуацию в транспортной сфере. Ответы Каладзе о том, что для решения этих муниципальных проблем необходимы годы, оппонентов не удовлетворили.

Самые острые вопросы оппозиции касались транспортной сферы. Бессистемное, по ее мнению, строительство в районе перегруженных магистралей, невыполненные обещания мэрии увеличить автобусный парк привели к тому, как утверждает оппозиция, что передвижение отнимает у горожан часы. Позицию меньшинства обозначила Нино Цуладзе, которая обвинила мэра в некомпетентности и лжи:

«Это прямое оскорбление, когда мы задаем 10 вопросов и в ответ слышим, что решить проблему можно, резко ограничив передвижение личного автотранспорта. Это мы слышим уже который год, и никакого другого выхода мэрия не видит».

В ответ Каха Каладзе заявил, что мэрия прилагает все усилия для решения этой проблемы, однако в короткие сроки ее решить невозможно.

«Я мэр города, и вы говорите, что в пробках на дорогах виноват Каладзе. Конечно, в первую очередь именно я заинтересован в том, чтобы проблема была решена. Мнение о том, что в Тбилиси мало автобусов, ошибочно. Переполненность автобусов вызвана восстановительными работами, которые проводятся в городе. Сегодня Тбилиси обслуживают более 800 новых современных автобусов и свыше 1000 микроавтобусов. Мы оплатили поставку 150 новых 18-метровых автобусов. Но нужно время, чтобы их изготовить. Часть их уже в Тбилиси, а остальные прибудут в будущем году. Когда по городу передвигается до 650 тысяч автомобилей в день, это вызывает цепную реакцию, автобус опаздывает и уезжает с остановки переполненным. У нас есть возможность добавить автобусы, но это создаст еще больше проблем, будет еще больше пробок. Единственным альтернативным решением является постепенное развитие общественного транспорта, чего невозможно достичь за один день».

Заочно мэру ответил лидер «Стратегии Агмашенебели». Георгий Вашадзе из разговоров с экспертами отрасли делает вывод, что транспортный коллапс в Тбилиси является результатом хаотичного, бессистемного управления:

«Пробки – это результат некомпетентности и неправильной дорожной политики. 600 тысяч машин – это отговорка, такого количества машин физически нет в городе. По статистике техническое инспектирование по всей стране прошли около 800 тысяч транспортных средств, включая трактора и автопогрузчики, откуда такая цифра? Мы предлагаем Каладзе встретиться и вместе с экспертами заняться поисками путей выхода из проблемы».

Эка Лалиашвили, председатель «Альянса Грузии за безопасные дороги», считает, что транспортные проблемы в Тбилиси обусловлены целым рядом причин:

«Одной из причин пробок является неуклонный рост числа автомобилей. Но думаю, решать проблему можно правильным развитием общественного транспорта. И с этим есть проблемы, хотя мы и видим, что ситуация постепенно улучшается. Я бы, не снимая ответственности с мэрии, отметила нежелание граждан пересаживаться на общественный транспорт. В целом транспортная реформа является сложным процессом, в ней невозможно достичь успеха только усилиями мэрии. Это возможно только сообща».

Данные статистики свидетельствуют, что проблема кроется не только в количестве автомобилей. По данным Кавказского исследовательского ресурсного центра (CRRC), сегодня в Тбилиси на каждого жителя приходится около 0,28 автомобилей, и это вдвое меньше, чем во многих европейских городах. Тот же показатель в Мюнхене – 0,57, в Риме – 0,62, в Мадриде – 0,56. Но в Тбилиси автовладельцы активнее используют автомобили, чем в других европейских городах, говорят эксперты.

Подписывайтесь на нас в соцсетях