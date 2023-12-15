Германия признала Грузию безопасной страной

Верхняя палата законодательного собрания Германии признала Грузию и Молдову безопасными странами, сообщает SOVA со ссылкой на немецкие СМИ.

Безопасные страны – это государства, где нет страха перед уголовным преследованием, и граждане защищены. Соответственно, решение Верхней палаты законодательного собрания означает, что Германия сможет ускорить процесс рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и быстрее депортировать тех, кому не может быть предоставлено убежище.

Ранее законопроект был одобрен нижней палатой законодательного собрания. Тогда министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что Грузия и Молдова хотят вступить в Евросоюз и граждан этих стран не преследуют по политическим мотивам.

«Кроме того, каждый десятый проситель убежища приезжает в Германию из Грузии и Молдовы, и признание их безопасными странами происхождения позволит нам быстро и эффективно сократить масштабы нелегальной миграции», - заявила министр внутренних дел Германии.

Безопасными странами в Германии также признаны Албания, Босния, Гана, Косово, Северная Македония, Сенегал, Сербия и Черногория.