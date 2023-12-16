The Times: Тбилиси становится вторым Берлином Европы

Влиятельное британское издание The Times пишет, что Тбилиси становится «вторым Берлином» Европы. О туристическом потенциале Грузии написал журналист Крис Шалк, который в рамках пресс-тура Администрации туризма Грузии побывал в стране.

«Местное вино, канатная дорога и ночная жизнь - Тбилиси становится вторым Берлином Европы», - пишет автор.

«Современные бутик-отели и бары расположены на складах советской эпохи и в домах, построенных столетие назад, где можно выпить натуральное вино. Тбилиси уже имеет репутацию второго Берлина, город славится ночными клубами и барами, но Тбилиси - это нечто большее, чем хипстерский стиль.

Расположенный на Великом Шелковом пути, город переходил из рук в руки монгольских ханов, персидских шахов и российских правителей. Каждый из них оставил свой след в калейдоскопической архитектуре и культурной истории города.

Здесь вы встретите средневековые крепости, советские здания, придорожные отели. После изучения здешней городской жизни вас ждут заснеженные горы Грузии, застывшие во времени деревни, и все это находится на очень близком расстоянии, отправитесь ли вы на поезде или автомобиле, - пишет журналист The Times.

Автор поделился и своими впечатлениями от Старого Тбилиси, увиденных церквей Грузии, этнографического музея, Музея вина, побывал на рынке у Сухого моста, описал такие объекты, как винные бары столицы, объекты общественного питания и гостиницы.

В центре Тбилиси журналист Крис Шалк советует читателям прогуливаться пешком, а отправляясь в тот или иной район города - на метро или автобусах.