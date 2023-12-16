На этой неделе Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС. Как это решение может отразиться на Южной Осетии? «Эхо Кавказа» спросило об этом жителей Цхинвала.

Лана: Грузия всегда пыталась приблизиться к Европе, уже очень давно. Я не знала про эту новость, впервые от вас узнала. А что это может для нас означать? Может быть, угрозу, потому что, если у Грузии что-то получается хорошо, значит, для нас это будет плохо.

Донара: Честно говоря, я не знаю, почему они так радуются этому статусу… Мы ведь знаем, что Турция находится в этом статусе почти 50 лет. Наверное, это что-то им дает, но я не знаю, что. А Южной Осетии от этого ни тепло, ни холодно. Это все зависит от точки зрения России. Наверное, это им (Грузии) что-то дает, быть в ожидании, быть у ворот Европы. Я считаю, это унизительное положение, ждать, когда они смилостивятся, чтобы их приняли. Посмотрим, поживем и подождем 50 лет, посмотрим, что это им даст.

Сергей: Я думаю, статус кандидата, который был предоставлен Грузии, для Южной Осетии никакого особенного значения не имеет. Просто нам надо быть всегда готовыми ко всему, заниматься своей обороной, своей экономикой, своей жизнью. А там дальше посмотрим. А раз Грузию приняли кандидатом, это не означает, что мы должны расслабиться. Многие считают, что предоставление Грузии статуса кандидата отложит на некоторое время силовое решение ими нашей проблемы, но для Южной Осетии надеяться на это, я считаю, не следует. От силового решения проблемы никто никогда не отказывался. Нам надо заниматься своими делами. Пример – Украина, в состоянии войны, но все равно ее принимают в ЕС.

Аза: Это хорошо, потому что если они будут в Евросоюзе, к нам не будут приставать, грубо говоря, и мы быстрее окажемся в составе Российской Федерации. Так что это хорошие новости для Южной Осетии. Сколько уже было референдумов о вступлении – наверное, пять. И документы все есть у правительства Российской Федерации. Может, это как-то подтолкнет правительство Российской Федерации. Поэтому для нас это неплохо.

Зарема: Если они войдут в Евросоюз, то, наверное, нас Россия примет быстрее. Вот и все. Она будет вынуждена, потому что Грузия уже все, она с Западом, вот они (Россия) нас к себе и заберут. Я так думаю, не знаю. Я не политик, но мне так кажется. Просто статус кандидата – тоже уже информация к размышлению, пусть думает Россия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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