Грузинская православная церковь отмечает праздник Барбароба

Грузинская православная церковь сегодня, 17 декабря, отмечает день поминовения святой великомученицы Варвары - в Грузии этот праздник называется Барбароба. В Грузии святую Варвару почитают издревле. В ее честь только в Тбилиси возведены четыре храма - первый из них был построен еще в VIII веке.

Барбароба - важный зимний праздник, в грузинских семьях в этот день принято печь лобиани - пирог с начинкой из фасоли. Также имеет значение, кто в этот день зайдет в дом в качестве первого гостя - эта традиция называется в Грузии «меквле» или «прокладывающий след», пишет агентство «Новости-Грузия». Так как Святая Варвара считается покровительницей детей, на праздничные службы в храмы обычно водят много детей и подростков.

Образ святой Варвары - красивой и мудрой девушки, пострадавшей за веру, часто вдохновлял самых известных в мире художников. Согласно легенде, святая великомученица Варвара жила при императоре Максимиане (305 - 311 годы). Ее отец, язычник Диоскор, был богатым и знатным человеком в городе Илиополе Финикийском.

Варвара отличалась особенной красотой и была заперта отцом в башне, чтобы скрыть ее от посторонних глаз. В период заточения она наблюдала за окружающим миром из окон и пришла к мысли о существовании единого Создателя.

Дискор мечтал выдать свою дочь замуж, но Варвара была непреклонна. Он решил выпустить девушку из башни, надеясь, что общение изменит ее отношение к браку. Именно тогда Варвара познакомилась с христианами Илиополя и приняла крещение.

Когда отец-язычник узнал о религии дочери, Варвару жестоко пытали: бичевали воловьими жилами, а раны растирали власяницей. Правитель города Мартиан дал отцу право свершить суд над дочерью, который обезглавил святую Варвару. Диоскура и Мартиана постигло возмездие, оба они были сожжены молнией.

Вместе со святой Варварой была казнена святая Иулиания, открыто объявившая себя христианкой во время пыток святой Варвары.

В VI веке мощи святой великомученицы перенесли в Константинополь. В XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина (1081-1118), княжна Варвара, перевезла их в Киев. В киевском Владимирском соборе они покоятся и теперь.