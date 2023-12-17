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Умер грузинский кинорежиссер, сценарист, актер Отар Иоселиани

Отар Иоселиани
Отар Иоселиани

Известный грузинский кинорежиссер, сценарист, актер Отар Иоселиани ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщает телеканал «Рустави 2». С середины 80-х годов прошлого века Иоселиани жил и работал во Франции. Причиной отъезда были разногласия с советской цензурой.

Он снимал в жанре притчи и предпочитал не приглашать известных актеров, поскольку, по его мнению, зрители должны были узнавать в персонажах фильма самих себя. «Жил певчий дрозд», «Пастораль», «Фавориты луны», «Охота на бабочек», «Сады осенью», «Зимняя песня» – сами названия фильмов Иоселиани говорят о поэтической природе его творчества, пишет агентство «Новости-Грузия».

Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тифлисе. В 1952 году окончил в Тбилиси музыкальное училище по классу скрипки и дирижирования, а после учился в МГУ на механико-математическом факультете, но не окончил его. В 1965 году с отличием окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Дипломной работой стал документальный фильм «Чугун» о работе металлургического завода.

После Иоселиани работал на киностудии «Грузия-фильм».
Первую известность режиссеру принесла драма «Листопад» («გიორგობისთვე», 1966) о работниках винодельческого завода. Фильм, главный герой которого выступает против попустительства начальства, был запрещен к показу в Грузии. Следующий фильм Иоселиани – драма «Жил певчий дрозд» (1970) – пролежал на полке два года. Причина была в том, что власти увидели в центральном персонаже – музыканте – бездельника и тунеядца.

В своей следующей работе, драме «Пастораль» (1976) Иоселиани затронул нехарактерные для советского кино темы, в том числе, глубокие противоречия между крестьянами и творческой интеллигенцией. Фильм о жизни в грузинской деревне раскритиковал председатель Госкино Филипп Ермаш. Иоселиани рассказывал, что тогда ему заявили, что он «больше не будет снимать кино», фактически наложив запрет на профессию.

К началу 1980-х годов конфликт между режиссером и кинематографическим руководством обострился, и он уехал во Францию.

Уже за рубежом он снял кинопритчу «Фавориты луны» (1984), удостоенную спецприза жюри Венецианского кинофестиваля. В 1989 году аналогичную награду получил следующий фильм Иоселиани – «И стал свет» о жизни сенегальского племени.

В 1992 году режиссер выпустил драму «Охота на бабочек», в 1996 году – картину «Разбойники. Глава VII», получившую специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. За ними последовали ленты «Истина в вине!» (1999) и «Утро понедельника» (2002).

В 2006 году Иоселиани выпустил комедию «Сады осенью», в 2010 году – фильм «Шантрапа», который получил спецприз жюри международного кинофестиваля в Мар-дель-Плате, Аргентина.

В 2015 году вышел последний фильм режиссера – «Зимняя песня».

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