В Южной Осетии с начала ноября растет заболеваемость респираторными вирусными инфекциями среди детей. Власти не объявляют карантин, все образовательные учреждения и детские сады работают в штатном режиме, но врачи призывают жителей соблюдать меры предосторожности.

По информации заведующей поликлиническим отделением Республиканской детской больницы Ларисы Ханикаевой, число ежедневных обращений с гриппом и ОРВИ колеблется от 40 до 85. «За вчерашний день было 17 госпитализаций», – сказала главный педиатр.

«Рассказать о подтвержденных случаях гриппа я вам не могу, потому что лабораторно у нас ни один случай не подтвержден. Но что касается клинических данных, то по клинике, да, можно сказать, что там есть грипп, парагрипп. Если ориентироваться на прошлый год, то я бы не сказала, что количество пациентов больше, заболеваемость идет синхронно с прошлым годом, только немножко меняется клиническая картина. Теперь на первый план выходит длительный кашель, соответственно, повышение температуры. Причем чем младше ребенок, тем кашель сложнее, есть ларинготрахеиты, бронхиты.

– Семнадцать госпитализаций за одни сутки не много для сезонного гриппа?

– Конечно, много. Стационары у нас заполнены, включается инфекционное отделение, но пока держим вот на этом уровне – одни выписываются, другие поступают.

– Многие врачи в России, с кем я общался по поводу вот этого вирусного заболевания, сопровождающегося длительным и мучительным кашлем, считают его одной из новых мутаций коронавируса. Что вы об этом скажете?

– Да, возможно, это одна из мутаций. Подобные симптомы также возникают при коклюше или паракоклюше. Надо понимать, что коклюшная инфекция – бактериальная. При этом заболевании кашель за неделю, конечно же, не проходит, он бывает очень длительный. Если у вас кашель длился всего лишь семь-десять дней, тогда это больше похоже на мутацию ковидной инфекции. Поэтому тест на антитела в любом случае надо сдавать хотя бы для собственного интереса. Все-таки человеку, наверное, интересно знать, чем он переболел.

– В Южной Осетии есть подтвержденные случаи заболевания ковидом?

– Подтвержденных случаев, конечно, нет. Учитывая тот факт, что сейчас на первый план коронавирусная инфекция не выходит, мы не проводим ПЦР-тест каждому ребенку, но тем не менее я могу утверждать: судя по клинической картине, это вполне может быть ковид. Здесь и длительное течение заболевания, и лабораторный анализ: есть лейкопения, есть тромбоцитопения. Это говорит больше о вирусной нагрузке, нежели бактериальной».

В этот раз врачи не призывают делать прививки от сезонного гриппа. Уже поздно, это надо было сделать в сентябре или в первой половине октября, а вакцинироваться от ковида пока не имеет смысла.

Как сообщил «Российской газете» директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург, коронавирус быстро мутирует, уходя все дальше от исходного «уханьского» штамма. А потому прививаться старой вакциной в какой-то момент стало бессмысленно – антитела, которые образуются в организме после прививки, на новые варианты вируса не действуют.

По заданию Минздрава институт создал одноразовую вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом. Она прошла клинические испытания, подтвердив все положительные свойства исходного «Спутника». Как сообщил Александр Гинцбург, сразу после регистрации НИЦЭМ готов отправить в регионы первую партию вакцины – 135 тысяч доз.

Прививать в первую очередь будут пациентов из групп риска.

Иными словами, до Южной Осетии она дойдет нескоро, но обезопасить себя и свою семью необходимо уже сегодня. И здесь, считает Лариса Ханикаева, жителям республики пригодится опыт предыдущих эпидемий: носить медицинские маски, следить за чистотой рук, избегать скоплений людей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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