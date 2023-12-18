Грузинский фильм выиграл приз на кинофестивале в Казахстане

С 12 по 16 декабря в Алматы прошел XI Международный кинофестиваль «Бастау».

По информации организаторов, в конкурсной программе BASTAU DEBUTS грузинская картина «От жизни к жизни» режиссера Бека Сихарулидзе удостоилась особого упоминания жюри.

Главный приз фестиваля – Гран-при имени Калыкбека Салыкова – получила картина из Монголии «Если бы я только мог впасть в спячку».

Для участия в фестивале поступило свыше 700 заявок из разных стран, среди которых Испания, Франция, Румыния, Польша, Иордания, Индия, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан и другие. В состав жюри документального кино входила режиссер Нино Киртадзе (Грузия / Франция).

Одним из гостей «Бастау» стал известный британский продюсер Пол Бретт, за плечами которого более чем 30 полнометражных фильмов разных жанров. Самый известный из них – оскароносный «Король говорит!» режиссера Тома Хупера, где Пол работал исполнительным продюсером.

Организаторами фестиваля выступили кинокомпании Tanaris Production и A-Team при поддержке Акимата города Алматы и Министерства культуры и информации Казахстана.