Минобороны Грузии «полностью защитит» небо над Тбилиси через два года

Благодаря закупке новых зенитных систем и дронам местного производства через два года небо над Тбилиси будет «полностью защищено», заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в эфире «Имеди».

«За два года, благодаря тем закупкам, по которым у нас уже оформлены соглашения, фактически полностью будут защищены все три эшелона тбилисского неба, в том числе, стратегические объекты – аэропорты, военные базы и так далее. Этого в Грузии никогда не было, и мы этого достигнем», – заявил Бурчуладзе.

По его словам, благодаря 30 миллионам евро помощи Евросоюза, полученным Грузией за последние годы, Минобороны удалось заключить «соглашения по направлению зенитных и противотанковых систем, которых раньше не было».

Одновременно министр отметил работу грузино-польского предприятия DELTA-WB, которое собирает беспилотники и готовит операторов дронов, передает агентство «Новости-Грузия».

Бурчуладзе указал, что запуск производства обсуждался еще до начала войны в Украине. Теперь же, когда «ситуация на рынке существенно изменилась» и «какое-либо вооружение нужно ждать фактически несколько лет», Грузия способна сама обеспечивать себя беспилотниками.

«Украина показала нам, как важны стали беспилотные летательные аппараты», – указал Бурчуладзе.