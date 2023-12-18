В последние дни в абхазском сегменте соцсетей все чаще встречаются тексты, посвященные подготовке к празднованию Нового года. На днях одна пользовательница выложила пост, где пожаловалась на то, что во всем мире делают покупателям новогодние скидки, а в Абхазии только взвинчивают цены на продукты, чего никогда не было. Это утверждение вызвало у некоторых собеседников недоумение: неужто действительно везде перед Новым годом цены падают, а в Абхазии растут?

Один комментатор, явно не желая вступать в полемику с автором поста, просто привел информацию из российских СМИ о резком подорожании там куриных яиц, в результате чего кое-где в РФ их даже намерены продавать поштучно. Однако подавляющее большинство комментаторов автора поста поддержали.

В этом года на некоторые продукты цены стали расти действительно «раньше времени». Очевидно, что это было связано с их ростом в России, откуда большинство пищевых продуктов в республику и импортируется. Российские СМИ пишут, что покупатели сетовали: «Яйца примерно месяц назад стоили 90-95 рублей за десяток, сейчас почти 140! Бананы недели две назад стоили 130, сейчас – 180! Это что за скачки на 40% за полмесяца?!»

А еще читателей привлек опубликованный на одном из абхазских сайтов текст из России: «Чтобы повторить новогодний стол из «Иронии судьбы», в этом году придется потратить почти 8,5 тысячи рублей. Эксперты подсчитали, сколько сейчас стоит то самое застолье Нади в легендарном фильме. 8465 рублей придется заплатить за: заливную рыбу, шпроты, ростбиф, оливье, апельсины, яйца под майонезом, селедку под шубой, шампанское, коньяк и вино. Этот ценник на 22% больше, чем в прошлом году».

Одна пользовательница прокомментировала это на абхазском языке и отметила, что килограмм кукурузной муки у нас на рынке стоит 220 рублей, домашнего сыра – 800, а мяса – 700. И заключила, что ценник вырос не на 22% за год, а на все 100…

В то же время многие собеседники сегодня говорили в один голос, что застолье у ленинградки Нади из телефильма, которое стоило 8,5 тысяч на нынешние рубли, конечно, гораздо меньше того, во что обходится празднование Новогодья в среднестатистической семье в Абхазии, – примерно в три-четыре раза. Один собеседник сказал: в связи с тем, что в советские времена новогодние выходные длились два дня, а сейчас – две недели. Но другие возражали на это, что даже самые долго хранимые в холодильнике блюда на такое время не растянешь. Причина в другом – в той самой среднестатистической семье человек пять-шесть, а еще после встречи Нового года принято ходить по родственникам и друзьям, и число сотрапезников еще намного увеличивается.

Мы сегодня обменялись мнениями о прочитанном в соцсетях на эту тему с общественным деятелем Нугзаром Агрба. Вот что он сказал:

«Да, конечно, больше стоит. Индюшка сколько стоит, подсчитай. Куры молодые. Сыр. Мясо… Дорого, да, дорого. Тем более что мы садимся за стол с женой, но потом дети придут. И дети тоже накрывают на всех. Ну, Новый год, должно быть все красиво. Я думаю, не восемь тысяч, а в три-четыре раза дороже обойдется стол.

– В Америке обязательно индейка, рождественская индейка должна быть, да? А у нас что? В Абхазии какое блюдо самое важное, на твой взгляд, на новогоднем столе?

– В Абхазии все, в принципе, должно быть. Это и курица, и говядина, и козлятина. Сыр копченый, сыр такой, сыр всякий…»

У нас зашла речь о том, что в некоторых семьях в последние годы стали перебарщивать с новогодними столами, и порой блюда на них стояли на столе чуть не в два этажа, и перед Новым годом хозяйки начинали божиться – нет, мол, не буду нынче готовить лишнее:

«А потом делали все то же самое, понимаешь. Это такая привычка есть. Думаю, что у тебя то же самое дома.

– А я жене помогаю в том плане, что делаю на костре мамалыгу. Это сто процентов. Вот тогда мамалыга вкусная получается. А застолье будет как обычно, как всегда. Все, что необходимо, будет на столе. Я уверен, что люди встретят Новый год хорошо. Слава богу, в мире, это самое важное».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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