Сельские жители Южной Осетии жалуются на отсутствие общественного транспорта, из-за чего населенные пункты на небольшой по площади территории с относительно развитой дорожной инфраструктурой оказались в положении труднодоступных территорий, изолированных от государственного сервиса.

Жители Цинагара, самого крупного села Ленингорского района с постоянным населением в четыреста человек, обратились в издание «Сапа Цхинвал» с жалобой на отсутствие регулярного транспортного сообщения с Цхинвалом.

По их словам, сегодня из-за сломанного автобуса они не смогли добраться до республиканской столицы. По расписанию старенький автобус должен ходить дважды в неделю – по понедельникам и пятницам, но и эти рейсы зачастую отменяются из-за технического состояния транспортного средства.

Таким образом жители Цинагарской зоны попытались привлечь общественное внимание к своей проблеме. По словам гражданской активистки Тамары Меаракишвили, это общая проблема для жителей сельской местности республики, но наиболее остро она стоит перед жителями шестидесяти пяти сел Ленингорского района, где и автовладельцев меньше, чем в среднем по республике, и общественный транспорт ходит реже:

«До райцентра из всех сел Ленингорского района общественный транспорт ходит только из селений Ахмаджи и Ларгуис. Это частные маршрутки, совершают один рейс в неделю. Из Ленингора в Цхинвал – два рейса в неделю, но их очень часто по разным причинам отменяют: то колесо у маршрутки отсутствует, то машина сломалась, то водитель заболел… То есть не бывает месяца, когда заявленные восемь рейсов выполняются. Из села в райцентр можно приехать только на такси. Например, за такси из села Цорцох, которое находится примерно в тридцати пяти километрах от райцентра, нужно заплатить две с половиной тысячи рублей. Если договоритесь с таксистом, чтобы он забрал вас обратно, то это уже второй рейс, и за это тоже надо платить две пятьсот.

– Итого пять тысяч рублей или примерно половина местной пенсии.

– Такси пользуются в безвыходной ситуации, когда необходимо в Ленингор отвезти больного, сдать в районную администрацию какие-то документы или, например, когда нужно съездить в Цхинвал или Тбилиси. В Цорцохе не ловит «Мегафон», поэтому, если вы хотите кому-то позвонить, вам тоже придется спуститься вниз на такси или попытаться поймать попутку.

– Люди хотя бы пытаются жаловаться?

– Во время предвыборной агитации, или когда центральная и районная власти проводят встречи с населением, местные жители не упускают случая, чтобы указать на отсутствие общественного транспорта как на одну из острых проблем населения. Власти и кандидаты на выборные должности каждый раз обещают, обещают, но проблема не решается».

Столь плачевнее состояние с транспортным сообщением местные эксперты объясняют нерентабельностью общественного транспорта и в то же время непривлекательностью трат на начинание с невеликим коррупционным потенциалом.

Очевидно, что внутренний общественный транспорт в малонаселенных районах республики в принципе не может быть прибыльным. Это планово-убыточное предприятие. Наверное, отсюда и такое отношение – редкие маршруты, плачевное состояние техники.

При этом нельзя сказать, что правительство нацелено на рентабельность во всем. Мы наблюдаем, как колоссальные средства тратятся на поддержание убыточных ГУПов, на проекты, по мнению местных спикеров, сомнительные не только с точки зрения их окупаемости, но и здравого смысла Например, тот же долгострой комплекса племенного животноводческого в Знаурском районе стоимостью в полмиллиарда рублей или на недоделанный ремонт школы в Садзегуре – опустевшем селении, где проживает всего одна жительница…

Говорит осетинский блогер Алик Пухати:

«В Южной Осетии сложилась удручающая ситуация с внутренним общественным транспортом. В результате на территории в четыре с половиной тысячи квадратных километров, с в общем-то вполне приличной по сельским меркам дорожной инфраструктурой, большая часть населенных пунктов находится в изоляции.

– Говорят, невыгодно содержать общественный транспорт – слишком маленький пассажиропоток.

– Общественный транспорт необязательно должен быть рентабельным. Это расходы на поддержание жизни, мобильности населения. Без этого нечего и фантазировать о возрождении села и вообще территории Южной Осетии. Он приносит косвенную прибыль – стимулирует развитие территории. Люди чаще выезжают за покупками, они могут устраиваться на работу за пределами своего села или района. Они живут полноценной жизнью, принимают участие в культурной жизни республики, то есть транспорт еще определят и психологическое состояние людей. Сейчас никто не захочет жить где-то на отшибе, в заброшенном месте, поэтому люди уезжают оттуда. Власти все время твердят о необходимости возрождать сельское хозяйство, просят Россию газифицировать села, но при этом игнорируют очевидные вещи, чтобы жизнь туда вернулась».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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