США, Грузия, Украина. Кто голосовал против российской резолюции в ООН?

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались, сообщается на официальном сайте ООН.

Россия, Китай, Израиль, Армения, Азербайджан, Казахстан были в числе поддержавших резолюцию.

Против проголосовали, в частности, Грузия, Украина, Молдова, США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словения, Испания и Швеция.

Разъясняя свою позицию перед голосованием, представитель Украины подтвердила решительное осуждение своей страной всех форм нацизма, неонацизма и других форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Вместо этого, по ее словам, для России резолюция – предлог для оправдания своей жестокой агрессивной войны против Украины.

По словам представителя Украины, в течение почти двух лет российские военные продолжали неизбирательные нападения на мирных жителей, суммарные казни, пытки, изнасилования и массовые депортации — и все это под предлогом борьбы с неонацизмом.