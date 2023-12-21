Нашумевший российский телесериал «Слово пацана» имеет скромную по историческим меркам претензию – показать миру Казань конца 80-х годов с ее бандами и подростковой преступностью, о которой в те времена ходили страшные легенды.

Однако если попытаться углубиться в проблему, то фильм вполне может стать символом не только столицы Татарстана, но и всего Советского Союза в широком смысле.

Если спросить тех, кто сегодня ностальгирует по советскому прошлому, то все они в один голос скажут, что в Союзе был порядок. Что все было на своих местах, что люди жили в безопасности и достатке, в отличие от нашего ужасного и хаотичного времени. Понятно, что все это легко можно объяснить: они были молоды в те годы, полны сил и здоровья, а сейчас уже и возраст поджимает, и болячки.

Почти никто не говорит о том, что, имея репутацию государства порядка и дисциплины, СССР, по крайней мере в 70 и 80-е годы, даже близко таковым не был

Но даже те, кто яростно критикует СССР, главным образом, делают акцент на отсутствии политических и личных свобод, на вездесущее КГБ и закрытые границы. И почти никто не говорит о том, что, имея репутацию государства порядка и дисциплины, СССР, по крайней мере в 70 и 80-е годы, даже близко таковым не был. Да, снаружи для непосвященного человека все было хорошо, никаких тебе гетто вроде американских или европейских, никаких явных признаков бандитизма, все тихо, мирно и чинно.

На самом же деле, под личиной благополучного острова всеобщего порядка и дисциплины скрывалось царство тотального бардака и беспредела. Причем скрывалось не где-то в глубине, в океанской гуще, а прямо там же, слегка прикрытое одеялом. Реальность, которая тщательно фильтровалась для официальной идеологии и для телевизора, была прекрасно известна всем, кто прожил в СССР хотя бы неделю.

«Слово пацана» показало, что происходит, когда все демоны, взявшись за руки, вырываются на свободу и ситуация выходит из-под контроля. Даже по тем жестким временам Казань была слишком жестокой, и на ее фоне все остальные поблекли, однако на самом деле весь СССР, по крайней мере в 70-80-е годы, был одной большой Казанью, только поскромнее.

В советское время криминал чувствовал себя вполне комфортно, потому что суровость, с которой система подавляли инакомыслие, на него не распространялась

Почти во всех городах Союза повседневной нормой жизни были группы молодежи с ножами и кастетами, нормой были масштабные драки «стенка на стенку» между школами и районами. В советское время криминал чувствовал себя вполне комфортно, потому что суровость, с которой система подавляли инакомыслие, на него не распространялась – ведь уличные банды и приблатненные бездельники не создавали угрозу общественному строю.

Это вообще удивительный феномен – очень часто тоталитарные режимы, способные закатать под асфальт все живое, вполне лояльно относятся к преступному миру. Возьмите большинство диктатур, автократий, коллаборационистских и оккупационных режимов: где их увидите, там же, где-то рядом обязательно будут уголовники и блатные. Готовые служить любому хозяину.

И странным образом системы, которые претендуют на моральную чистоту, как правило, не брезгуют сотрудничеством с ними. Ну, правда, они успокаивают себя тем, что «контролируют криминал», однако в реальности, когда власть сотрудничает с бандитами, то победителями всегда выходят бандиты.

Это было очень заметно на самом низовом уровне. Все без исключения советские школы были рассадниками уголовных понятий – на Кавказе в основном воровских, в других республиках больше по части тупого беспредела. Во всех советских дворах доминировали группы ребят, которых не всегда можно было квалифицировать как организованные банды или группировки, но тем не менее они создавали большие проблемы – сверстникам, у которых были другие планы по жизни, было нелегко в такой атмосфере.

Когда говорят про кого-то: «он вырос в наркоманском районе, где все кололись, но он стал нормальный человеком» – вот он и есть тот самый человек с самостоятельным мышлением

«Пацаны» были мейнстримом – к дружбе с ними стремились многие «простые» мальчишки, с ними тусовались самые красивые и популярные девочки в школах, которые бросали на них восторженные взгляды. С высоты возраста и пройденной жизни это кажется несущественной мелочью, но, когда вам 15, 16, 17 лет, это очень важно с точки зрения самоутверждения.

Сопротивляться этому могли только самостоятельно мыслящие мальчишки с характером. Знаете, как это выглядит? Вот когда говорят про кого-то: «он вырос в наркоманском районе, где все кололись, но он стал нормальный человеком» – вот он и есть тот самый человек с самостоятельным мышлением.

Таковых в любом обществе немного – процентов 15, от силы 20. Из них потом вырастают лидеры, предприниматели, средний класс, самостоятельный люди, рассчитывающие по жизни на самих себя. Они неподвержены пропаганде, не голосуют за популистов, не фанатеют от религии и вообще невосприимчивы к промыванию мозгов и влиянию.

Однако большинство катится туда, куда дует ветер. В 80-е годы в Грузии появилось понятие «насильно крутой» – это как раз о тех флюгерах, которые стали жить уличной жизнью, потому что это модно. Все эти криминальные авторитеты, полностью завладевшие низовой частью общества в большинстве республик СССР, а на Кавказе и в Центральной Азии проникшие в самые верхи, в семьи партийных боссов и университетской профессуры, прекрасно уживались с КГБ, МВД, обкомами-райкомами. Те с ними либо сотрудничали, либо считали их мелочью, которая ничего не меняет.

Когда совки с ужасом вспоминают 90-е годы, они как-то не задают себе вопрос – а кто творил беспредел в 90-е, откуда взялись эти молодые люди, готовые убивать и резать без зазрения совести? Главное – почему и откуда они взялись в таком огромном количестве?

Царством порядка не был даже сталинский СССР, где половина страны сидела по политическим причинам, но при этом криминалы чувствовали себя вполне вольготно

А я вам отвечу – вот оттуда и взялись. Из позднесоветской эпохи, еще доперестроечной. Это вот они, те самые строители коммунизма. В 90-го годы стало явным то, что скрывалось десятилетиями, никаких пришельцев с Луны там не было.

Более того, скажу совсем ужасную вещь: царством порядка не был даже сталинский СССР, где половина страны сидела по политическим причинам, но при этом криминалы чувствовали себя вполне вольготно. Под личиной империи порядка и дисциплины скрывались коммуналки, заполненные пьяницами и мелкими воришками, криминальные авторитеты, контролирующие целые города. Я уже ничего не говорю про тюрьмы, где «политические» были самой бесправной кастой, над которой полностью доминировали уверенные в себе и довольные жизнью уголовники.

«Слово пацана» – это даже не зеркало эпохи. Это лишь видимая часть айсберга…

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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