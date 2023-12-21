Газета «Чегемская правда» публикует статью юриста Саида Гезердава, в которой он анализирует внутреннюю политику главы государства. «Внутренняя политика при Аслане Бжания имеет существенные особенности – от курса его предшественников ее разительно отличает то, что он откровенно игнорирует давно устоявшиеся (конвенциональные) правила поведения условного абхазского политического лидера, которым он пытался следовать будучи оппозиционером», – считает Саид Гезердава. Юрист уточняет, что эти правила имеют как исторические, так и современные корни – как в традиционной культуре, так и в Конституции РА.

Участвуя в борьбе за президентское кресло, Аслан Бжания рассчитывал на общественную поддержку. Став президентом, он по полной стал пользоваться теми преимуществами, которые дает его статус

«В целом их можно свести к одному – действовать с оглядкой на мнение общества. Нынешнюю ситуацию нельзя сравнить с политическими реалиями 10-15-летней давности, например, в 2010 году хватило негативной дискуссии в Общественной палате Абхазии, чтобы с повестки был снят вопрос о передаче в собственность Российской Федерации трех государственных дач – в Гагре, Мюссере и Пицунде. А в 2015 году хватило стихийного митинга у здания парламента, чтобы из обсуждения в парламенте был исключен проект закона РА «Об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия». Участвуя в борьбе за президентское кресло, Аслан Бжания рассчитывал на общественную поддержку и искал ее в самых разных кругах. Фактор широкой общественной поддержки имел для него значение перед выборами, а после избрания перестал. Став президентом, он по полной стал пользоваться теми преимуществами, которые дает его статус, и довольно стремительно переходить к другим правилам игры – в автократию», – приводит слова Саида Гезердава газета «Чегемская правда».

По его мнению, в Абхазии происходит последовательно ускоряющийся слом конституционной легитимности и замещение ее имитацией, создаваемой усилиями государственных (прежде всего государственных СМИ) и окологосударственных институтов. «Из последних примеров – Общественная палата, которая заполнена сторонниками Аслана Бжания. Эта имитация может существовать долго, поскольку для реальной легитимации власти нет движения власти и общества навстречу друг другу. Нынешняя власть удовлетворена имитацией, а обществу (в широком его понимании) ее сложно распознать и преодолеть. Кроме того, отсутствует массовый запрос на демократическую легитимацию власти – это один из самых серьезных вызовов для абхазской государственности», – считает юрист.

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«Апсныпресс» публикует интервью с председателем парламентского комитета по государственно-правовой политике Даутом Хутаба. Он рассказал о судьбе законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РА в части противодействия организованной преступности», и по каким причинам он все еще не принят. Депутат сообщил, что неоднократно проходили заседания в комитете по данному вопросу, приглашались представители МВД, однако они так и не пришли к единому мнению. На сегодняшний день работа комитета завершена. Даут Хутаба высказал свое мнение по поводу «минусов и «плюсов» данного законопроекта. Он подчеркнул, что борьба с криминалом, безусловно, важна, особенно для Абхазии, но данный законопроект в таком варианте не имеет права на жизнь.

Грузины постепенно начали ужесточать закон и дошли до того, что на сегодняшний день обращение к криминальному миру за помощью карается законом. Я не понимаю, как мы сегодня можем использовать этот законопроект у нас в Абхазии

«Этот проект полностью соответствует закону, который действует сегодня в Грузии. Несмотря на то, что название закона говорит о том, что он направлен на борьбу с преступностью, но он будет касаться и далекого от преступного мира населения. Есть закон, касающийся «воров в законе» в России, и там есть нормы, по которым отвечает непосредственно криминальный авторитет. Изначально в Грузии был такой же вариант, но они быстро пришли к осознанию того, что таким способом искоренить криминал не получается. В Грузии, как и в Абхазии, криминальная субкультура глубоко въелась в общество. Грузины постепенно начали ужесточать закон и дошли до того, что на сегодняшний день обращение к криминальному миру за помощью карается законом. Например, если человек, оказавшийся в сложной ситуации, обращается за помощью к ворам, то его могут привлечь к уголовной ответственности. Я не понимаю, как мы сегодня можем использовать этот законопроект у нас в Абхазии. Можем ли мы себе позволить именно такие крайности. Я совершено не согласен с этим», – пояснил Даут Хутаба.

Депутат парламента считает, что решить проблемы, касающиеся ОПГ, можно лишь приняв новый законопроект. «Нужен другой закон, который будет касаться того, чтобы иностранные криминальные авторитеты не могли здесь оседать. Что касается местных, то у МВД и СГБ есть все возможности для борьбы с этим явлением», – сказал Даут Хутаба.

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Газета «Республика Абхазия» пишет о том, что обеспокоенные плачевным состоянием Пицунда-Мюссерского заповедника жители Пицунды продемонстрировали, как обычные люди, объединившись, могут добиться важных изменений не только в интересах природы, но и в сознании целого сообщества. В интервью изданию заместитель директора по науке Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода сообщила, что жители Пицунды провели субботники, демонтировали старое ограждение, установили забор. Работы начались в апреле 2023 года и завершились в октябре. В состав Пицунда-Мюссерского заповедника входят два самшитника, один располагается на въезде в Пицунду, второй – в селе Лдзаа площадью примерно по 30 га каждый.

Сегодня самшитник изрезан тропинками, нарушающими экосистему заповедника. А рядом растут многочисленные гостиничные объекты, и после того, как они начнут функционировать, антропогенная нагрузка на заповедную зону многократно возрастет

«После того как самшит в 2014 году был уничтожен завезенной к нам во время подготовки к Олимпиаде в Сочи самшитовой огневкой, вместо прекрасного вечнозеленого занавеса между дорогой и морем гостей стали встречать его оголенные стволы и ветви. Однако нашлись предприимчивые граждане, которые сразу стали призывать к вырубке самшита, произраставшего через дорогу от заповедника, и строительству на его месте отелей. Что уже сделано. И хотя поначалу естественное возобновление самшита казалось невозможным, сегодня мы наблюдаем весьма успешные процессы на обеих территориях. Сегодня очень важно восстановить ограждение самшитовой рощи. Это самое главное условие сохранения ценнейшего самосева. Сегодня самшитник изрезан тропинками, нарушающими экосистему заповедника. А рядом растут многочисленные гостиничные объекты, и после того, как они начнут функционировать, антропогенная нагрузка на заповедную зону многократно возрастет. Конечно, нашлись противники нового забора. Забор уже возведен, его периметр составляет 850 метров. Теперь заповедные земли на шаг ближе к тому, чтобы соответствовать статусу «Особо охраняемая территория», как это было в советское время. Надеюсь, это остудит соблазн некоторых желающих «захватить» кусочек», – отметила Сабина Лобода.

Она уточнила, что одновременно они занимаются созданием питомника для выращивания саженцев сосны и самшита.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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