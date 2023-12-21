В рамках обмена пленными Украина передала РФ югоосетинских бойцов

Трое пленных бойцов 4-й российской военной базы, базирующейся на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия, переданы российской стороне.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Арзу Мамедова, сегодня состоялся обмен пленными в Запорожской области:

«Трое наших военнослужащих 4-й российской военной базы были переданы российской стороне. Их везут в Москву для полного обследования специалистами, и уже скоро ребята будут дома. Данные будут опубликованы после их возвращения на родину».

Мамедова напомнила, что в конце августа семья одного из бойцов обратилась к ней с просьбой оказать содействие в поисках военнослужащего. Боец оказался в плену, но украинская сторона сразу пошла с ними на контакт. Она отметила, что дело под свой личный контроль взял югоосетинский президент Алан Гаглоев.

Мамедова выразила слова благодарности руководству республики, а также всем, кто принимал участие в процессе, передает «Рес».

Украинские и российские источники об обмене пленными пока не сообщали.