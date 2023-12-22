Посольство Грузии в Чехии запустило горячую линию

Посольство Грузии в Чехии распространило письменное заявление после произошедшей в Праге стрельбы:
«В связи с событиями, произошедшими в городе Прага, в Карловом университете, сегодня активизирована круглосуточная горячая линия посольства Грузии: +420 777 222 053, при необходимости обращайтесь по указанному номеру».
Кроме того, в посольстве сообщают, что по имеющейся на данный момент информации, среди погибших и раненых нет граждан Грузии.
«Посольство остается на активной связи со всеми соответствующими службами Чехии», – говорится в сообщении посольства Грузии в Чехии.
- В центре Праги, в здании философского факультета Карлова университета, вечером 21 декабря была открыта стрельба. По уточнённым данным, убиты 14 человек, 25 ранены. Власти Чехии объявили 23 декабря днём траура.
- Мэр Праги Богуслав Свобода сообщил, что стрелок спрыгнул с высоты и разбился. По другим данным, он совершил самоубийство, уже ведя перестрелку с находившимися на баллюстраде здания университета полицейскими. По предварительным данным, это 24-летний студент Карлова университета. У него была винтовка с оптическим прицелом. Позднее полиция сообщила, что нашла в здании «целый арсенал» оружия и боеприпасов, который принадлежал нападавшему.
- Начальник полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что подозреваемый вдохновлялся «подобным нападением, совершенным недавно в России». В МВД сообщили, что инцидент в университете «не связан с терроризмом». Оружие нападавшего было приобретено легально.
- Позднее чешская полиция сообщила, что подозреваемый, вероятно, причастен к другому громкому убийству, совершенному в лесопарке на окраине Праги 15 декабря. Тогда были убиты 32-летний мужчина и двухмесячный ребенок.
- Президент Чехии Петр Павел и правительство объявили в субботу 23 декабря день траура.
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