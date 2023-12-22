Посольство Грузии в Чехии запустило горячую линию

Посольство Грузии в Чехии распространило письменное заявление после произошедшей в Праге стрельбы:

«В связи с событиями, произошедшими в городе Прага, в Карловом университете, сегодня активизирована круглосуточная горячая линия посольства Грузии: +420 777 222 053, при необходимости обращайтесь по указанному номеру».

Кроме того, в посольстве сообщают, что по имеющейся на данный момент информации, среди погибших и раненых нет граждан Грузии.

«Посольство остается на активной связи со всеми соответствующими службами Чехии», – говорится в сообщении посольства Грузии в Чехии.