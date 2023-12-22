Армения надеется на установление стратегического партнерства с Грузией

Грузинская делегация во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили по приглашению председателя Национального Собрания Армении Алена Симоняна посетила Армению.

По информации пресс-службы грузинского парламента, в рамках неофициального визита стороны договорились реализовать конкретные инициативы по активизации парламентского сотрудничества.

Ален Симонян подчеркнул, что углубление отношений с Грузией имеет стратегическое значение для Армении и выразил надежду, что в ближайшем будущем удастся установить стратегическое партнерство между двумя странами, пишет Общественное радио Армении.

Симонян добавил, что торговый оборот и экономические связи между Арменией и Грузией продолжают улучшатся. В этом контексте он упомянул о проблемах, возникающих на КПП «Верхний Ларс» по разным причинам, и с удовлетворением подчеркнул об усилиях грузинской стороны, направленных на облегчение транзита. В свою очередь, Папуашвили сказал, что в последнее время в этом направлении реализованы «достаточно положительные процессы».

Ален Симонян коснулся региональной безопасности и вызовов и подтвердил, что Армения остается приверженной повестке установления мира и стабильности в регионе. Коснувшись представленного Арменией проекта «Перекресток мира», Ален Симонян предложил Грузии присоединиться к этому проекту.

Спикер парламента Грузии подчеркнул, что грузинская сторона поддерживает подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, который может стать гарантией долгосрочной стабильности и развития в регионе.

На встрече состоялся обмен мнениями вокруг незамедлительного возвращения из Азербайджана армянских пленных