Лаша Талахадзе и Анастасия Губанова признаны лучшими спортсменами года в Грузии 

Национальный олимпийский комитет Грузии определил лучших спортсменов года.

Среди мужчин этого звания удостоился грузинский тяжелоатлет, семикратный чемпион мира Лаша Талахадзе. Спортсмен в 2023 году завоевал золото чемпионатов мира и Европы.

Лучшей женщиной-спортсменкой названа Анастасия Губанова, выигравшая в феврале чемпионат Европы по фигурному катанию.

Напомним, что сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году.