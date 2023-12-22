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Лаша Талахадзе и Анастасия Губанова признаны лучшими спортсменами года в Грузии 

Лаша Талахадзе и Анастасия Губанова
Лаша Талахадзе и Анастасия Губанова

Национальный олимпийский комитет Грузии определил лучших спортсменов года.

Среди мужчин этого звания удостоился грузинский тяжелоатлет, семикратный чемпион мира Лаша Талахадзе. Спортсмен в 2023 году завоевал золото чемпионатов мира и Европы.

Лучшей женщиной-спортсменкой названа Анастасия Губанова, выигравшая в феврале чемпионат Европы по фигурному катанию.

Грузинское золото Анастасии Губановой (фотогалерея)
Фотогалерея:

Грузинское золото Анастасии Губановой (фотогалерея)

Бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия).

Напомним, что сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году.

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