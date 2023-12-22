Персональная выставка молодой художницы Николь Барцыц под названием «Фантастическое погружение» открылась на культурной площадке SKLAD в Сухуме 19 декабря. Экспозиция современного искусства состоялась при поддержке благотворительного фонда «Асаркьа». Это восьмая по счету выставка молодой художницы и графического дизайнера Николь Барцыц. Первая состоялась в Сухуме в 2012 году, тогда ей было 17 лет. Художница рисует с детства. Она окончила Абхазский государственный университет по специальности «графический дизайн». На выставке представлено 40 работ в смешанном стиле: акварель, тушь, чернила, гуашь, акрил. Экспозиция органично представлена на площадке SKLAD благодаря оригинальному черно-белому фону на стенах. Этот фон дополняет работы.

В презентации выставки отмечается, что «Николь Барцыц занимается рисованием как эскапистской практикой, позволяющей придумывать и иллюстрировать воображаемые миры. Причудливость ее сюжетов дает возможность максимально долго находиться на глубине, не выплывая обратно в «обычный» мир. Персонажи из глобальной поп-культуры, выращенные подростковыми мечтами и окрепшие во флоре и фауне воображения, становятся автопортретами Николь в ее альтернативных воплощениях».

Как говорит сама Николь, она выросла на советских мультфильмах, также у них в доме было много медицинской литературы. Все это, в том числе, находит выражение в ее работах.

«Все мы отражаем то, что нас коснулось за всю нашу жизнь. И вот так все сложилось, и мозаика собралась, и то, что я такая, это так должно быть. С чем мы пересеклись, череда наших выборов, в результате получаются такие работы, такое мировоззрение, такой взгляд на мир под другим углом. И это уникальность каждого человека. Это такой индивидуальный момент формирования личности. И я ничем вообще не отличаюсь от других, я просто сидела и занималась своим любимым делом. Когда я была совсем маленькая, у меня было очень много книг по биологии, анатомии, энциклопедии. И это тоже все сошлось воедино и вот так здесь собралось, сгенерировалось в таком виде. То, что к нам приходит, мы потом это сознательно, бессознательно мешаем все в голове и генерируем в этот мир», – поясняет она.

По словам Николь, у художника всегда должен быть символизм в работах. Внутреннее состояние человека можно передать цветами. Интересно, что в ее собственных работах почти нет зеленого цвета, потому что он, по ее словам, мешает сочетаться с другими работами. На картинах – мифические и космические герои, среди которых отчетливо проглядывается автопортрет художницы. Как поясняет Николь, это несознательный автопортрет.

– У вас очень яркие работы, но в тоже время мне показалось, что глаза немного грустные. Это ваше внутреннее состояние? – Осознанность. Какая-то глубокая осознанность с детства всего мира. Это мой язык общения с людьми. Если люди ничем не отличаются друг от друга, то они могут бессознательно понять мой язык. И вы это тоже почувствовали, значит, работает, значит, не всегда надо мне объяснять свои работы. На выставке также представлены зарисовки морской флоры и фауны, композиция из ракушек и т. д. Художница признается, что обожает с детства все, что связано с морской тематикой. Художница Диана Хинтба впервые побывала на выставке Николь Барциц в 2015 году. Тогда она была потрясена, так как увидела индивидуальное восприятие окружающей среды: «Была медицинская тема, хирургия, инструменты. Это моменты из жизни, человек, который видит свой мир и передает его таким способом. А сегодня я вижу на этой выставке великолепные акварельные работы. Николь – вообще мастер акварели. Тут сумасшедшее владение техникой. Даже некоторые работы, ты не веришь, что это рисунок, кажется, что это напечатано. Там просто вот такая уже проработанная мастерски техника и работы прекрасного акварелиста. Она очень выросла. Работы стали серьезные, вдумчивые, философские. Художник, который очень тонко видит мир и изображает этот мир сквозь призму своего восприятия. Но тут, действительно, свое восприятие, такое, очень интересное. И она очень узнаваема, то есть работы Николь невозможно спутать ни с кем. Великолепная выставка, экспозиция очень интересная, вот эти рисунки на стене, как продолжение общей идеи. Они объединяют всю экспозицию, очень цельно создано». Посетитель выставки Батал Кация говорит, что экспозиция ему очень понравилась.

«Очень все ярко, по-моему, за каждым лицом прячется она. А понравились две основные картины. Мне очень нравится все, что связано именно с ощущением звездного неба, какой-то глубины перспективы, и контраст тонов нравится - черного с цветными. Здесь нравится, в этой картине, сюжет, очень похоже на, есть знаменитая картина «Похищение Европы», здесь тоже, кажется, как будто олень, можно сравнить с быком на краю пропасти. И еще одна картина, отпечаток ладони, вернее, тыльная часть кисти, которая очень ярко разрисована. Если брать внутреннюю сторону ладони, обычно это связано с судьбой, с предсказаниями, вообще рука, особенно кисть, много говорит о человеке. Если внимательно приглядеться, тоже может много о ней рассказать», – делится своими впечатлениями Батал Кация.

Друг семьи Кристина Гумба отмечает, что ей очень понравилась картина «Влюбленные». Она признается, что видела, как художница ее писала:

«В таком стиле не каждый рисует, она еще лепкой занимается. Всесторонне развитая, талантливая девушка. Вообще, приятно наблюдать за талантливыми людьми. Я стою, смотрю картины, я вижу ее маму, ее семью. Вот это ее автопортрет – это однозначно она. Хотя на всех картинах она себя изображает. Здесь, конечно, малая часть ее картин. Конечно, они рисует уникально. Да, у нее своеобразный взгляд на мир, она не такая, как все. Слишком глубокий человек».